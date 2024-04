Sonsoles Ónega destapa el motivo por el que Rodolfo Sancho grabó la serie de HBO

El padre de Daniel Sancho generó la polémica más absoluta con un documental que nadie entendió muy bien en un momento como este y que la misma plataforma retiró a las pocas horas de emitir.

Todo el mundo se preguntaba este martes después de ver el primero (y de momento único) capítulo del documental de Rodolfo Sancho hablando sobre el escabroso caso de su hijo Daniel por qué el actor habría hecho algo así.

La polémica se extendió como la espuma y antes de finalizar el día, escasas horas después de su estreno, hasta la plataforma HBO decidió retirarlo de sus contenidos.

Solo los más avezados expertos en estos asuntos aventuraron lo que posteriormente se terminó confirmando: el actor tomó una decisión tan controvertida por dinero. Ni más ni menos.

Así lo defendió este martes en el plató de Y Ahora Sonsoles Carmen Balfagón, la portavoz de la familia: "Cubrir la necesidad económica que tiene un padre para intentar salvar la vida de su hijo".

La abogada aseguró en el programa de Sonsoles Ónega que "Tailandia es un pozo sin fondo" y el actor necesita dinero porque es un país caro y hay que pagar, no solo la comida de Daniel Sancho, sino también traductores, legalizaciones, asistentes, los viajes y otros muchos gastos.

Además, el actor tuvo que dejar de trabajar para poder dedicarse a defender a su hijo y un proyecto que tenía previsto para comenzar el 1 de mayo no lo va a poder llevar a cabo porque el juicio seguirá ocurriendo.

Rodolfo Sancho tragando saliva después de decir algo que no es verdad ... #ElCasoSanchoEpisodioCero pic.twitter.com/E25hUb5Bok — Jesús gzlez (@alfredogar55454) April 9, 2024

Asimismo Balfagón explicó que Rodolfo eligió hacerlo con esa plataforma porque es la que le ha ofrecido la posibilidad y el dinero necesario para defender a Daniel en Tailandia, pues él nunca ha vendido su vida. "No podéis imaginaros lo que le ha costado", insistió, además de que el documental no se ha hecho en su casa porque es sagrada para él. "Si no se hacía el documental no había dinero", sentenció.

Un culebrón que seguirá dando mucho que hablar y que sin embargo y a pesar del ruido en redes sociales este martes no le valió a Y ahora Sonsoles para mejorar sus cifras. El magacín de Antena 3 registró un 11.9% de cuota de pantalla y 872.000 espectadores, sus cifras más bajas desde el 28 de marzo y por detrás de TardeAR en Telecinco que anotó un 12.8% y 973.000.