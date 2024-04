Escándalo y amenazas: bochornosos incidentes de Rodolfo Sancho en la isla

La segunda jornada del juicio contra Daniel ha estado marcada por la intervención del chef, preguntando a los testigos, y por el lamentable espectáculo que ha protagonizado su padre.

Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho han sido los protagonistas de la segunda jornada del juicio contra su hijo Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado de su amante, Edwin Arrieta.

La primera ha cobrado protagonismo porque en esta segunda sesión sí ha acudido hasta la Corte de Koh Samui y ha saludado amablemente a los periodistas españoles allí desplazados. El segundo, el padre del acusado, ha vuelto a protagonizar otro bochornoso espectáculo arremetiendo contra los medios de comunicación y los reporteros.

El actor, que sí habla con HBO previo pago por la exclusiva, ha vuelto a mostrar una actitud chulesca y desafiante con la prensa y en esta ocasión ha deslizado una amenaza clara “en este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema”, ha advertido tratando de sacar ventaja así de unas leyes tailandesas que poco tienen que ver con una democracia real.

Rodolfo Sancho, además, ha lanzado más avisos: “Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas...”.

Por si fuera poco, su representante legal en Madrid, Ramón Chippirrás, ha seguido con el tono amenazante y ha advertido severamente, lo ha hecho en La Mirada Crítica de Telecinco, que puede denunciar a los periodistas “a la Corte” tailandesa para denunciar al juez del proceso que se están publicando en España filtraciones relacionadas con el juicio.

Una actitud inadmisible y que atenta directamente contra la libertad de prensa. Chippirrás también ha descrito un panorama funesto para su representado, asegurando que durante las primeras horas del juicio de Daniel su padre, el conocido actor español hijo de Sancho Gracia, ha vivido un auténtico escándalo en la isla:

“Le han perseguido con motos, le han fotografiado, se han colado en su hotel…”, han sido algunas de las escenas que ha asegurado haber vivido Rodolfo Sancho en Koh Samui.

Daniel Sancho “intimida” a los testigos

En cuanto a lo estrictamente judicial, Daniel Sancho de nuevo ha tomado la palabra para replicar (algunos presentes afirman a ESdiario que “intimidar”) a los testigos que prestaban este miércoles declaración. El joven chef habría justificado su actitud afirmando que “me va la vida en ello”.

El juez, que ha prohibido las filtraciones y que celebra el juicio a puerta cerrada, ha llamado la atención a Sancho por las preguntas “no pertinentes” que ha formulado a los testigos.

Los testigos de este miércoles son personas que tuvieron contacto con Sancho en Koh Phangan (isla vecina a Koh Samui donde supuestamente tuvo lugar el crimen el pasado 2 de agosto) antes de la muerte del cirujano colombiano, entre ellas quien le vendió el kayak desde el que se deshizo de partes del cuerpo del colombiano en el mar.

También han prestado declaración las dependientas del supermercado y la ferretería en las que Sancho compró cuchillos, productos de limpieza y una sierra el día antes del supuesto asesinato, con el fin de la Fiscalía de probar que se trató de un asesinato premeditado.

Al concluir la segunda sesión, Rodolfo Sancho ha vuelto a tener un encontronazo con los periodistas que le aguardaban en las inmediaciones de la Corte. “Al final me vais a tirar al suelo”, ha dicho antes de entrar en el coche.