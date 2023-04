El vídeo de Podemos insultando a Ayuso, Ana Rosa, COPE y ¿contra Yolanda Díaz?

La formación morada ha publicado un vídeo ensalzando a Belarra y Montero y las destaca como las únicas defensoras de la izquierda, en lo que podría ser un mensaje para su todavía compañera.

El reloj aprieta y cada vez queda menos para el 28 de mayo y esas elecciones municipales y autonómicas alrededor de todo nuestro país. Lo que también aprieta son las encuestas y no precisamente en favor de Unidas Podemos. Por ello, la formación morada empieza a pasar al ataque para promocionar sus actos de campaña y así lo demuestran con el último vídeo promocional y de campaña, en el que no dudan en atacar a varias figuras del periodismo y de la política. En este segundo caso, con mensajes subliminales para su todavía compañera, Yolanda Díaz.

En el vídeo, de casi cinco minutos, ideado para que los votantes de los morados acudan a este mitin en Zaragoza el próximo sábado 15 de abril. Un vídeo basado en el odio hacia, en este caso, periodistas o cadenas críticas con ellos y, como no podía ser de otra forma, también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Este es un mensaje para ti, que sientes rabia cada vez que escuchas a Ana Rosa en la televisión de la peluquería y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza". Este es el primer ataque que se puede escuchar, al que siguen los propios a la cadena COPE, al también periodista de La Sexta Antonio García Ferreras, del que recuerdan como Pablo Iglesias le llamó defensor de Inda y corrupto; o a Ayuso, a la que en un alarde de ingenio también la llaman de esta misma manera.

Este es un mensaje para ti, #TúQueNoTeCallas.



15 de abril: mitin de Podemos en Zaragoza.https://t.co/uN1tLEbO45 pic.twitter.com/D6zBEt6CVx — Podemos (@PODEMOS) April 11, 2023

Además de los ataques, en el vídeo los morados sacan pecho de las leyes que han conseguido, con imágenes de Irene Montero y compañía celebrando la aprobación del solo sí es sí y de la ley Trans. Dos normas desde luego para estar de todo menos orgullosos. La primera, dejando ya casi 1.000 agresores sexuales beneficiados y la segunda, creando un caos e injusticias en oposiciones y también en competiciones deportivas femeninas.

Después viene la parte del ensalzamiento de Irene Montero y Ione Belarra, poniendo en este último caso su ataque a Juan Roig como ejemplo. Aquí, de manera subliminal y velada, sin mencionar, parece un mensaje dirigido a Yolanda Díaz, que desde Sumar parece querer separarse definitivamente del que todavía es su partido. Muestra de ello es la tensa relación que se vive entre los morados y la ministra de Trabajo, que no dudó en echar en cara a Podemos que no acudieran al acto de presentación de su nuevo proyecto.

No hay duda de que su relación no pasa por el mejor momento. Todo ello con Pedro Sánchez al acecho, planeando como puede alzar a su protegida Yolanda Díaz para sacar de la Moncloa a los conflictivos de Podemos. Lo que viene siendo un Frankestein con vestido rosa, más dulce. Sin embargo, las encuestas siguen dando por delante claramente al Partido Popular, que, eso sí, seguiría necesitando de un pacto para gobernar. Esto es algo que desde luego no pasa desapercibido para un Sánchez que ya hace cuentas para intentar agarrarse al poder a pesar de todo.