María Jesús Montero, abucheada en Chiclana: "todo a Cataluña y nada a Andalucía"

La vicepresidenta y ministra de Hacienda es recibida con gritos de “fuera” en su tierra y con reproches de “dar el dinero a los catalanes y nada para los andaluces”

El refranero señala que nadie es profeta en su tierra. Y si no que se lo digan a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que últimamente no gana para disgustos en Andalucía. La también número 2 del PSOE visitaba Chiclana para inaugurar una torre mirador y de paso hacer un poco de propaganda sanchista, pero no fue recibida precisamente con aplausos por los vecinos de la localidad que le esperaban.

En concreto, María Jesús Montero llegaba al Ayuntamiento de la localidad andaluza con una concentración de vecinos que le esperaban con gritos de “fuera”. Al bajar del coche, la vicepresidenta primera de Pedro Sánchez era increpada por varias personas que le dedicaban mensajes como “sal de Andalucía, que la tienes arruinada perdida”.

“Los dineros para Cataluña, para Andalucía que es tu tierra nada, a ver cuándo mandas dinero para acá”, le insistían a María Jesús Montero, que actuaba como si no escuchara nada ante el Ayuntamiento de Chiclana. Es más, la ministra de Hacienda hacía uno de los clásicos del sanchismo: aprovechar un acto institucional y lanzar mensajes como si fuera un mitin del PSOE.

🔴 URGENTE | Un grupo de andaluces reciben entre abucheos y gritos de “¡fuera!” a la ministra María Jesús Montero (PSOE) y le dicen varias verdades a la cara: “Nos tienes arruinados”.



“El dinero para Cataluña, para Andalucía que es tu tierra nada, ¿eh?”. pic.twitter.com/jxtQsCZqyb — Unai Cano (@unaicano10) June 22, 2024

De esta forma, María Jesús Montero acudía a una jornada del Acto de Comunicación de los Fondos Europeos y a inaugurar una torre pero se dedicaba a emitir declaraciones tan surrealistas como que “el PP debe pedir perdón a aquellas personas que injustamente tuvieron durante mucho tiempo una condena por los llamados ERE”. El mundo al revés, debe pedir perdón quien no tiene nada que ver con el caso y no quien tiene condenados por malversar dinero público.

Además, la vicepresidenta de Pedro Sánchez empleaba otro clásico sanchista: meterse con el presidente de Argentina, Javier Milei, calificando de “provocación” la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso. De dar una financiación privilegiada a Cataluña por delante de otras regiones como Andalucía, como le reprochaban sus conciudadanos, de eso no dijo ni una palabra.