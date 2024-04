El PSOE y las 3 preguntas: la surrealista rueda de prensa para blindar a Begoña

Ferraz y Moncloa están tratando de evitar que se hable sobre Begoña Gómez. En las ruedas de prensa evitan dar la palabra a los medios beligerantes y este lunes la estrategia ha tocado techo.

La habitual rueda de prensa del PSOE este lunes ha rozado el esperpento. Y todo para blindar a la esposa del presidente del Gobierno. Que no se pregunte por ella. La portavoz socialista, Esther Peña, ha dedicado 18 minutos y medio a su comparecencia en la que ella misma ha formulado 8 preguntas sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y solo ha respondido a 3 de los medios de comunicación presentes, ninguna sobre Begoña Gómez, a pesar de que había muchas manos levantadas.

Y qué preguntas. No vamos a juzgar aquí las motivaciones de unos medios u otros a la hora de preguntar, cada cuál que responda por sus actos. Eso sí, no queda más remedio que expresar cierto asombro porque a ninguno de los 3 compañeros a los que se ha permitido intervenir este lunes (Tele5, El País y Público) no les resulte interesante preguntar por la esposa del presidente del Gobierno y las múltiples informaciones inquietantes que se están publicando en las últimas semanas.

Solo tres preguntas y seleccionadas

Solo tres preguntas se han admitido. Una, de Tele5, sobre el referéndum en Cataluña que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ve viable.

Una segunda, doble, a cargo de El País, sobre la ley de amnistía que se debatía en el Senado por parte de los presidentes autonómicos, y sobre la decisión del PP de no citar a declarar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en la Cámara Alta.

Y la tercera, formulada por un periodista de Público, sobre una información de ese medio relativa a unos supuestos contratos de la Xunta presidida por Feijóo a su cuñado.

Esta tercera cuestión ha destapado el amaño de la rueda de prensa. En su respuesta, Peña se ha puesto a leer notas escritas en un papel. Cualquier malpensado podría llegar a creer que sabía que le iban a preguntar por ese asunto y que tenía preparada la respuesta.

Ya es mala suerte que los que quieren formular esa pregunta incómoda no reciban el turno de palabra y que a los que se les otorgue no tengan interés en ese asunto

En todo caso, 18 minutos y medio después de comenzar, tras responder a solo 3 preguntas, y dejando muchas manos en alto solicitando turno, Esther Peña ha dado por finalizada la rueda de prensa. “Es que se tiene que ir”, se ha justificado el responsable de prensa del PSOE que administraba los turnos. Peña no ha demostrado esas prisas y se ha quedado hablando con los compañeros allí presentes durante unos minutos.

Objetivo cumplido y habrá que esperar una semana más a ver si alguien puede o quiere preguntar por Begoña Gómez en la rueda de prensa de Ferraz. Ya es mala suerte que los que quieren formular esa pregunta incómoda no reciban el turno de palabra y que a los que se les otorgue no tengan interés en ese asunto.