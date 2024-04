Abascal estrecha el cerco a Begoña Gómez y la llamará al Congreso y al Senado

Vox considera que es un "error" que el PP renuncie por ahora a citar a la esposa del presidente Sánchez: "Son pertinaces en sus contradicciones y sus errores".

VOX ha decidido dar el paso y pedir la comparecencia de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, para que dé explicaciones en las comisiones de investigación sobre la compra pública de mascarillas en pandemia que se han creado, tanto en el Congreso como en el Senado.

Así lo ha confirmado el nuevo portavoz de Vox, el diputado en la Asamblea de Madrid, José Antonio Fúster, que ha justificado la decisión del partido de Santiago Abascal en la negativa del propio Pedro Sánchez a la hora de dar explicaciones parlamentarias sobre las actividades de su mujer.

De hecho, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, la portavoz de Vox Pepa Millán tiene prevista preguntar sobre el particular al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Lo más probable es que la respuesta no varié demasiado de la que ya dio el plenipotenciario ministro de Sánchez a una cuestión muy similar en el Senado. Allí, Bolaños tildó de “miserables” las insinuaciones y sospechas vertidas para “ensuciar” la figura de Begoña Gómez.

En la rueda de prensa de este lunes, Fúster ha asegurado que las informaciones que hablan de una relación de la esposa del presidente con el caso Koldo son “de una gravedad extrema” y ha aclarado que tendrá que dar las explicaciones oportunas: “Si no las da por un lado, tendrá que darlas por otro", ha avisado, incidiendo en que "no tiene ninguna justificación que la mujer de un presidente del Gobierno mediara para la justificación de contratos públicos millonarios, porque podría suponer un presunto tráfico de influencias".

Vox, contra el PP: "Una pena"

Además, el portavoz de Vox no se ha cortado a la hora de despreciar el comportamiento del Partido Popular en este asunto, en el que, de momento, ha optado por no pedir la comparecencia de Begoña Gómez en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. "Son tan pertinaces en sus contradicciones y en sus errores que ya no sé qué decirles”, ha señalado. “Pero bueno, allá ellos. Una pena". “Hay que pedir explicaciones a los que se forraron e hicieron negocio en un momento tan duro" como la pandemia. Y si encima sobrevuelan o están cerca del gobierno, pues ya no le cuento", ha añadido Fuster.

Vox pedirá las comparecencias de altos cargos de Transportes, Sanidad e Interior, de los gobiernos de Canarias y Baleares, además de Koldo García, Salvador Illa, José Luis Ábalos, Francina Armengol, Víctor de Aldama y el ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo, con quien, al parecer, se reunió Begoña Gómez en vísperas de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el rescate del que se benefició Air Europa, la línea aérea del grupo.