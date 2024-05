La nueva de Óscar Puente: acusa al PP de borrachos… y luego lloran por Milei

El ministro de Transportes recoge el Premio Limón con un vídeo en el que se hace el gracioso con insinuaciones de que algún asesor de los populares “toma ocho gin tonics diarios”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, parece que todas las semanas tiene que ser el protagonista de una gracia o exceso verbal. Si la anterior acusaba al presidente de Argentina, Javier Milei, de “tomar sustancias”, y toda la crisis que generó que aún colea con el argentino respondiendo con la “mujer corrupta” de Pedro Sánchez, ahora Óscar Puente lanza insinuaciones durante la recogida de un premio de que algún asesor del PP toma ocho gin tonics al día, es decir, que es un borracho.

En un momento en el que el sanchismo va victimizándose y exagerando por las palabras de Javier Milei, acusando a la oposición de ser cómplice de odio e incluso de ataques a España como si Begoña Gómez fuera una institución del Estado, Óscar Puente no tiene problema en hacerse el gracioso y hacer comentarios de problemas con el alcohol a sus rivales políticos. Eso debe ser que no es polarizar o no es fango, es sólo algo divertido si lo hace el sanchismo.

El ministro de Transportes ha sido galardonado con el Premio Limón Especial en la XLIX edición de los Premios Naranja y Limón de la Peña Periodística Primera Plana. El Premio Limón se da precisamente a aquellas personalidades que han tenido un trato más ácido con la prensa, algo en lo que Óscar Puente se mueve como pez en el agua. El ministro no pudo ir en persona a recoger el premio al estar de viaje en Praga, pero mandó un vídeo que no ha dejado indiferente.

Óscar Puente, rodeado de limones -un decorado de IA-, indica que “no entiendo que algunas personas dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco algún asesor que sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus ocho gin tonics diarios”, en referencia a Isabel Díaz Ayuso y sus asesores, indirecta que muchos ven dirigida a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

El ministro de Transportes sigue con sus dardos hacia Ayuso sin mencionarla, afirmando que “los organizadores de estos premios deberían crear uno nuevo llamado Premio Macedonia porque todo el mundo sabe que es una locura de frutas que podrían consultarle a él los candidatos, ya que tiene una candidata muy clara”. Las bromas de Puente que olvida que está representando al Gobierno de España. Luego se lamentan si alguien como Milei les contesta.