Así fue el ataque a la base de Maya Villalobo, primera muerte española en Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la muerte de una de las dos personas españolas que estaban desaparecidas tras los ataques coordinados de Hamás a Israel. El grupo terrorista apareció por sorpresa por tierra, mar y aire en varios puntos claves del país israelita para sembrar el pánico y cometer atrocidades difíciles de creer. En uno de esos ataques del sábado perdió la vida, con tan solo 19 años, Maya Villalobo, una militar española que estaba realizando el servicio militar en Israel.

Concretamente esta joven hispano-israelí nacida en Sevilla estaba destinada en la base militar de Nahal Oz, muy cerca de la Franja de Gaza, desde donde Hamás lanzó su asalto masivo sin cuartel. De hecho en las redes sociales se difundieron imágenes del ataque sobre esta posición militar y el resultado tras el enfrentamiento, en el que se podían ver numerosos cadáveres. De hecho fue el propio Hamás los que difundieron las imágenes del ataque.

Al-Qassam Brigade released a video of the attack on the Nahal Oz Israeli military base in eastern #Gaza. Dozens of #Isreal soldiers,including senior officers,have been killed and arrested.This base was considered one of the strongest bases in Israel.🇵🇸#طوفان_الاقصى_ #طوفان_القدس pic.twitter.com/iPCggxtaUt