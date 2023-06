Albares se suma a los mítines contra el PP y además entrampa a Bruselas

El Gobierno no se para en barras y convierte la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en una trinchera contra Feijóo. Este martes ha bajado al "barro" el ministro de Exteriores.

Lleva meses el PSOE acusando a Alberto Núñez Feijóo de ser desleal con España en Bruselas y este martes el Gobierno se ha sumado al barro, entrampando a la Unión Europea, arrastrándola a la campaña del 23J y volviendo a convertir la rueda de prensa institucional tras el Consejo de Ministros en un ring electoral contra el PP.

Y al barrizal de Moncloa ha bajado incluso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para advertiPr al PP de que revertir o paralizar algunas de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno y pactadas con Bruselas traería aparejada la suspensión de la entrega de fondos europeos.

El ministro de Exteriores insinúa que una victoria de Feijóo el 23J pone en riesgo los fondos europeos y aprovecha la presentación de la presidencia española de la UE para arremeter contra el PP desde Moncloa

En línea con el mensaje transmitido el lunes por Pedro Sánchez,Albares ha subrayado que no se trata de una "hipótesis" sino que es así como funcionan los fondos de recuperación.

"Una vez que se pactan las condiciones y el marco con la Comisión Europea, cualquier eliminación o vuelta atrás en medidas adoptadas" esto lleva a "procedimientos sancionatorios y la paralización de los consiguientes desembolsos", como ya está ocurriendo con otros estados

"Evidentemente no tengo bola de cristal para saber lo que va a ocurrir, lo que sí deseo es que España tenga al frente del Gobierno siempre fuerzas políticas que estén acorde con las principales políticas europeas" en materia económica, de competitividad, medioambientales o sociales. "Sería muy dañino para España lo contrario", ha advertido.

Albares ha comparecido justo esta semana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al que ha presentado el informe de preparación de la Presidencia del Consejo de la UE que España asumirá a partir del 1 de julio y ha defendido que la celebración de elecciones anticipadas el 23 de julio no supone ninguna anomalía.

"La Unión Europea está acostumbrada a este tipo de situaciones de convocatorias electorales", ha defendido, recordando el caso de Francia que ejerció durante el primer semestre de 2022 y tuvo elecciones presidenciales a doble vuelta y parlamentarias o el caso de la presidencia actual que ostenta Suecia, en donde el Gobierno asumió poco antes de su arranque.

A su juicio, "el único riesgo es que alguien quiera politizar algo que es una política de Estado", ha comentado, en alusión al PP, asegurando que el Gobierno "ha hecho un gran esfuerzo por que la Presidencia sea un proyecto de país involucrando a las comunidades autónomas, a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil".

"Que alguien intente politizarlo supondría intentar que la presidencia sea un fracaso para España y un fracaso para Europa en momentos muy complicados y muy difíciles", ha amenazado el jefe de la diplomacia.

El ministro ha refutado que el Gobierno no quiera dialogar con la principal fuerza de la oposición sobre el semestre europeo. No se trata, ha dicho en referencia a las críticas en este sentido de los 'populares', de "si el Gobierno quiere dialogar con el PP sino por qué el PP no quiere participar de una política de Estado".

En este sentido, ha reprochado a los de Alberto Núñez Feijóo haber elegido "estar desinformado" ya que optaron por no acudir a la reunión que mantuvo con todos los eurodiputados españoles hace unas semanas en Estrasburgo para exponerles las líneas fijadas por el Gobierno para el semestre y ha recordado también que compareció ante la Comisión Mixta para la UE que integran diputados y senadores.