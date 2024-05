Ana Rosa se enfrenta a un invitado de "TardeAR" y corta la conexión en directo

La presentadora tuvo un rifirrafe con un invitado que estaba realizando una conexión en directo y terminó despidiéndolo por lo que dijo de ella.

En los últimos días hay una noticia de la que están hablando todos los programas de televisión, la supuesta convocatoria de una orgía sexual en el Festival Viña Rock, que se celebra en Villarrobledo. Sobre esa noticia han hablado este jueves en "TardeAR", el programa que presenta Ana Rosa Quintana, que además ha conseguido tener a uno de los organizadores como invitado.

"Hoy era el día de la orgía multitudinaria en Villarrobledo, pero los organizadores no sé si se han echado atrás o nos han tomado el pelo porque dicen que se trataba solo de talleres pero ahí no ha ido nadie", comenzaba explicando Ana Rosa Quintana antes de emitir un vídeo que recogía las palabras de uno de los organizadores.

Pero en ese vídeo Barëh, uno de los organizadores, hablaba sobre una manipulación de los medios de comunicación excusándose en que nunca se había convocado una orgía. Además, Barëh aprovechaba para lanzar una crítica a Ana Rosa Quintana y Susanna Griso: "En ningún momento iba a haber una orgía, eso es morbo de Ana Rosa Quintana y la puta Griso".

Ana Rosa corta la conexión con Barëh

Nada más saludarle, Ana Rosa Quintana comenzaba bromeando con la crítica del organizador: "Hola Barëh buenas tardes, aquí la manipuladora". Algo que él se tomaba bien: "Buenas tardes manipuladora". Desde ese momento, la presentadora y el invitado iniciaron un tenso intercambio sobre la supuesta orgía. Mientras que Barëh defendía que ellos nunca habían convocado una orgía multitudinaria, Ana Rosa Quintana intentaba buscarle las cosquillas por todos los medios.

Pero el momento más tenso se produjo cuando Ana Rosa intentó que Barëh se retractara en sus insultos, tanto a ella como a Susanna Griso: "Barëh, me parece muy bien que os hayáis promocionado, pero hombre, lecciones a estas alturas las mínimas". Unas palabras que él no entendía: "¿Lección de qué?".

"Creo que deberías pedirle perdón a mi compañera Susanna Griso, a mí que me llames manipuladora me da igual", le explicaba Ana Rosa. "¿Cuántas veces has ido al Viña Rock para hablar de él?", le preguntaba Barëh. "He ido a otros, ahora me vas a hablar tú de festivales. Espero que pidas disculpas a Susanna Griso, a la que has insultado gravemente", seguía insistiendo la presentadora.

"No hemos acabado un tema y ya hablas de otro, no lo entiendo", replicaba el invitado. "Porque dirijo esta tertulia, soy la comunicadores y ya está, hago las preguntas que me parecen oportunas", respondía Ana Rosa ya un poco enfadada. "Si te pones en ese plan, yo insisto en que eres una manipuladora", contestaba él justo antes de que la presentadora le cortara definitivamente: "Barëh estoy de acuerdo, ¿sabes una cosa? qué como soy un poco más respetuosa no voy a decir lo que me pareces a mí, buenas tardes".