Zapatero y su defensa de la amnistía le lleva de nuevo a rozar el ridículo

El expresidente del Gobierno vuelve a dejar frases que cuesta creer solo por defender a ultranza a su aprendiz Sánchez. Todo ello en un acto del PSOE con el único objetivo del autobombo.

El denominado por el propio PSOE como "mitin-fiesta" en Madrid se ha celebrado este domingo en el recinto del Ifema y ha tenido de todo. Lleno, invitados de renombre, teloneros de lujo y discurso final del líder para mayor autobombo del mismo y de su partido. Sin embargo no es oro todo lo que reluce.

Lleno porque se ha encargado Pedro Sánchez de hacerlo fletando autobuses desde toda España, pagados por su partido, para no arriesgarse al ridículo. Invitados como Ximo Puig, Juan Lobato, María Chivite y teloneros como Cristina Narbona y José Luis Rodríguez Zapatero en sus papeles de defensa a ultranza del jefe y que son sospechosos habituales. Y por supuesto traca final con soflama incluida del líder supremo. En definitiva, otro teatro de Sánchez para aparentar fortaleza.

Zapatero: "La amnistía es un acto político"

José Luis Rodríguez Zapatero iba a ser uno de los invitados estrella al evento y su intervención no defraudó. Dejó frases que cuesta creer de una persona que ha sido presidente del Gobierno. Como viene siendo habitual, ha defendido a Sánchez como si fuera su aprendiz y a la amnistía como si fuera de su familia. "Claro que la ley de amnistía es un acto político. Pero a la democracia le sienta bien la generosidad. Hay que ser valiente para hacer ciertas cosas. Quiero reconocer la valentía de Pedro Sánchez con esta ley de amnistía", proclamó.

#EnDirecto | Zapatero dice que "si algo ha caracterizado al socialismo" es que "siempre" se han pronunciado "en favor de las soluciones pacíficas a los conflictos": "A mí me acusaron también de apoyar el terrorismo cuando retiré las tropas de Irak" pic.twitter.com/zhnP7EIKRN — Europa Press (@europapress) November 26, 2023

Llegará un día en que un dirigente socialista pueda decir con la misma fuerza que lo he dicho yo: 'Bajo un gobierno de Pedro Sánchez se aprobó una ley de amnistía'

Y Zapatero siguió en su papel de Zapatero. "Cuando escucho a las derechas hablar de dictadura, me preocupo, porque estamos en un país democrático en el cual la gente puede expresarse. Primero, el resultado electoral, luego, la investidura... Les entiendo, tienen una digestión pesada. Yo creo que el día que nació Pedro Sánchez ya le estaban criticando, no se entienden tales críticas cuando todavía no ha empezado la legislatura. Van a acabar hablando bien de mi", dijo.

#EnDirecto | Zapatero ironiza diciendo que el PP lleva "criticando" a Pedro Sánchez "desde el día que nació": "Van a acabar hablando bien de mí" pic.twitter.com/c8Kx2D8aea — Europa Press (@europapress) November 26, 2023

El ex presidente socialista aprovechó, para sorpresa de nadie, para criticar a Feijóo, pero el discurso no le salió todo lo redondo que le hubiera gustado. "El otro día Feijóo decía que Sánchez tiene que ser examinado por si tiene alguna patología. Me quedé pensando si se refería a la sonrisa, a que juega al baloncesto... Pero en realidad, la única patología que tiene Sánchez es que siempre les gana", afirmó sin caer en la cuenta de que no ganó las elecciones.

Narbona: "Gracias, Pedro, por defender la vida en Palestina e Israel"

Antes de Zapatero la encargada de inaugurar el acto ha sido presidenta del PSOE, Cristina Narbona ante la algarada de los socialistas venidos de todos los puntos de España en esos convoyes pagados por el partido. "Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora, de lo que hemos hecho en la anterior legislatura y de lo que vamos a hacer en ésta. Vamos a demostrar de lo que somos capaces, porque para nosotros igualdad y libertad no son palabras huecas, sino que son nuestra seña de identidad, del mismo modo que es nuestra seña de identidad el feminismo y la lucha contra el cambio climático", indicó.

Sobre la crisis diplomática de España con Israel a cuenta de la visita de Pedro Sánchez a la Franja de Gaza, Narbona siguió la línea oficialista: "Estamos orgullosos de ti, Pedro, por haber defendido la vida en Palestina y en Israel, por haber abogado por la paz", indicó, antes de concluir asegurando que "con todas las mentiras, amenazas, con todo lo que están intentando generar alrededor del PSOE. en este ultimo mes y medio se han afiliado 1.440 personas".