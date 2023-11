Óscar Puente, otra vez: la amnistía a Puigdemont es como casarse de penalti

El ministro de Transporte intenta aclarar qué quiso decir con que si no hubieran necesitado los votos para la investidura no habrían promovido la ley de amnistía... y la lía un poco más.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, metió la pata hasta la cintura este pasado miércoles en el programa La Noche en 24 horas de TVE con unas declaraciones en las que tiró por tierra de un soplido todo el argumentario del PSOE, del Gobierno y la exposición de motivos de la ley de amnistía. "Cuando se me pregunta: ¿si no lo hubierais necesitado para la investidura lo hubierais adoptado? Probablemente, no”, fueron sus palabras que han provocado una gran polémica porque supone reconocer que el repetido argumento de fomentar la convivencia y buscar la reconciliación con Cataluña no es más que una excusa.

“Cuando se me pregunta: ¿si no lo hubierais necesitado para la investidura lo hubierais adoptado? Probablemente, no”



Esta confesión de Óscar Puente destroza toda la propaganda sanchista sobre la amnistía. No es más que una transacción corrupta: impunidad a cambio de investidura. pic.twitter.com/s4RCiN8mCI — David Martínez (@davidmartinezg) November 22, 2023

Pues bien, este viernes lejos de retractarse ha vuelto a repetir la misma idea y además se ha metido en un buen charco. Preguntado de nuevo por esa cuestión, ha negado primero que ese fuera el sentido de su frase ya que, ha dicho, se ha sacado de contexto o no se ha puesto completa.

Puente, que no es conocido precisamente por evitar ningún charco, ha continuado su explicación afirmando que si bien ahora mismo no habrían presentado la ley de amnistía de no haber necesitado los votos, sí lo habrían hecho a lo largo de la legislatura.

Y para explicarlo a puesto un ejemplo "chusco", como él mismo lo ha definido, al comparar la ley de amnistía con un embarazo no deseado y una boda de penalti. "Me podrían preguntar, ¿se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo", ha dicho el ministro.

A Óscar Puente le va a durar el ministerio un cuarto de hora.



Y va a ser una pena, porque cada vez que abre la boca es peor que la anterior.



pic.twitter.com/hGxXA6MWtS — Yago 🇨🇺 (@yagoalons) November 24, 2023

Sus palabras, lejos de servir de explicación, han vuelto a levantar otra vez una polémica, por la comparación utilizada y por el fondo de la cuestión, ya que de nuevo ha reconocido que efectivamente no tenían pensado aprobar una ley de amnistía y que si lo hacen es por lograr la investidura de Sánchez.