Ayuso recrimina a Sánchez que negocie la soberanía de todos los españoles

La titular del Ejecutivo autonómico ha recordado que el grupo mayoritario que ganó estas elecciones es el PP, "que tiene que hablar y dar un paso adelante como lo está haciendo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "negocie la soberanía de todos los españoles y el futuro de España" y cree que tiene "todo cerrado" el pacto con los independentistas. La presidenta de la comunidad ha realizado estas declaraciones durante los actos

"En política se está para defender principios, pero Sánchez está haciendo una política de mercado de intereses sin ningún principio ni respeto por la soberanía nacional ni el Estado de derecho, ni por la igualdad de todos los españoles ante la ley", ha indicado.

La titular del Ejecutivo autonómico ha recordado que el grupo mayoritario que ganó estas elecciones es el Partido Popular, "que tiene que hablar y dar un paso adelante como lo está haciendo, ante esto que llaman mayoría de progreso que es un frente de intereses contra España y lo negocian de manera oculta".

Bildu se impone

"Sube la subasta, dijo hace poco un prófugo independentista que está insultando constantemente al presidente del Gobierno cada vez que puede; para Bildu es una necesidad y una preferencia la anexión de Navarra y también están imponiendo su voluntad en los órganos del Congreso de los Diputados. Mientras tanto no veo a ninguno hablar de cómo bajar el paro, no les veo pelear para ver quien construye más vivienda, quién va a trabajar por la España rural por los problemas de natalidad. Nadie está pensando en España. No están en esas. Están en haber como pesca a lo suyo, porque no van a tener nunca delante un gobierno tan débil como este. Ante un gobierno tan débil donde las minorías se hacen fuertes", ha indicado.

En ese punto, Ayuso ha preguntado al presidente del Gobierno si habrá independencia para Cataluña y el País Vasco y Navarra. "Si es que no, ¿a qué viene todo esto, porque es está alimentando este camino a ningún lugar? ¿se va a decidir al final que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña sí o no?; ¿se va a conceder la amnistía a todos los presos condenados por el golpe de Estado en Cataluña sí o no?", le ha transmitido.

La presidenta autonómica ha preguntado también a Sánchez si va a condonar la deuda que ha generado el Gobierno independentista catalán de más de 70.000 millones de euros "a costa del esfuerzo de todos los españoles" y si "va a violentar el Congreso de los Diputados su Reglamento para que Esquerra pueda tener grupo propio cuando no le corresponde".