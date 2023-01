García-Gallardo avisa al Gobierno central de que no darán "ni un paso atrás"

García-Gallardo avisa de que "no temen" al Gobierno central y que no darán "ni un paso atrás" en la defensa de la vida, la familia y la natalidad tras el requerimiento del Ejecutivo

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo no ha querido dejar pasar la polémica causada tras el requerimiento del Gobierno a la Junta en la tarde del domingo, para afianzar su posición. Así el líder regional de Vox ha asegurado que "no temen" al Gobierno central y advierte de que "no darán ni un paso atrás" en la defensa de la vida, la familia y la natalidad tras el requerimiento enviado por el Gobierno central para que no aplique medidas que vulneren el derecho al aborto.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente autonómico ha señalado que el Gobierno "teme que las madres tengan más información sobre su embarazo". "Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás", ha espetado.

El Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo.



Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos.



Ni un paso atrás. https://t.co/FGGqKxzzbp — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) January 15, 2023

De esta forma, el vicepresidente ha respondido al requerimiento oficial realizado por el Ejeutivo central a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La formación ha indicado en redes sociales que Castilla y León será "un muro de contención" frente a las "amenazas y los atropellos del Gobierno del autócrata Sánchez" y que no darán "un paso atrás en defensa de la vida, la familia y la natalidad".

Tras el requerimiento del Ejecutivo central, la Junta autonómica ha acusado al Gobierno de "vulnerar el derecho de autonomía" y ha indicado que estudia acudir a la Justicia y que velará por las mujeres embarazadas.