El relato del concejal del PP vasco sobre ETA que debería escuchar Itziar Ituño

“Fueron 18 largos y duros años con escolta, lo que hagan ahora, dedicándome canciones con amenazas, no sirve de nada”, señala Carlos García, portavoz popular en Durango

Con la polémica de la manifestación a favor de los presos de ETA en Bilbao coleando -amplificada tras la presencia de la actriz Itziar Ituño y las rescisiones de contratos- y con los pactos del PSOE con Bildu siendo actualidad todas las semanas, el concejal del PP vasco, Carlos García, ha hecho una reflexión sobre los años duros de ETA y cómo se vivía hace unos años que pone los pelos de punta y conviene no olvidar.

Carlos García, actual portavoz del PP en Durango y un histórico de los populares vascos, pasaba por los micrófonos de Carlos Herrera en COPE donde que relataba que "conocía a Miguel Ángel Blanco y, en aquella época, muchísimos jóvenes del PP nos ofrecimos para ser concejales. En 1999, con 20 años, fui elegido concejal y fueron 18 años con escolta en la universidad y a todos los ámbitos de la vida. Era una situación muy complicada para alguien tan joven”.

El concejal del PP vasco ha indicado que “lo que hagan ahora, dedicándome canciones con insultos, no sirve nada y no van a conseguir nada, no voy a dar ningún paso atrás”. Carlos García se refiere a las amenazas que está recibiendo de Bildu y su entorno después de denunciar a los payasos proetarras de Porrotx que hacen funciones a los niños pidiendo la liberación de los presos de ETA.

Carlos García ha cargado también contra la manifestación a favor de los presos de ETA: "es apoyar a asesinos y a criminales no arrepentidos y hacerlo orgulloso. A mí me han intentado asesinar tres veces esta gente a la que le reclaman supuestos derechos. A sus víctimas solamente las podemos visitar en los cementerios. Es infame".

El portavoz del PP en Durango ha indicado asimismo las actitudes de Bildu y su entorno como los payasos de Porrotx "manteniendo esos tics de ponerte en la diana y publicando en Gara canciones insultantes contra mí, haciendo ver a niños y jóvenes que los presos etarras son alguien a quien admirar cuando, en realidad, son terroristas asesinos que cumplen condena por delitos gravísimos”.