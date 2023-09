El TC pone fin a las pretensiones del PSOE y Sánchez dependerá de Puigdemont

El alto Tribunal rechaza por unanimidad la petición de los socialistas de revisar los votos nulos de Madrid y el PP se asegura el escaño que les arrebató y que les pone a los pies de Junts.

Después de pasar por hasta cuatro instancias, el PSOE ve como se esfuman sus esperanzas de que los votos nulos del voto CERA (el del extranjero) tras el 23J en la Comunidad de Madrid sean revisados. Los socialistas necesitaban conseguir unos 1.500 de ellos para arrebatarle al Partido Popular un escaño del todo clave. Recordemos que este diputado es el que hace que Pedro Sánchez necesite el sí de Junts en la investidura y no solo su abstención.

De esta manera, las papeletas nulas que pedía revisar el PSOE permitieron proclamar al popular, Carlos García Adanero, como diputado electo, impidiendo que el socialista Javier Rodríguez Palacios se hiciera con el escaño. De haber sumado este sillón, Sánchez habría tenido más fácil una hipotética investidura porque ya no habría necesitado el voto a favor de Junts, sino que le habría bastado con una abstención del partido de Carles Puigdemont.

El diputado del Partido Popular, Carlos García Adanero, charla con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso.

La Junta Electoral de Zona, la Central, el Tribunal Supremo y ahora el Tribunal Constitucional han ido denegando la petición del PSOE. En este último caso, el alto tribunal rechaza revisar las 30.000 papeletas de la región capitalina porque considera que no existe un derecho a solicitar el recuento de los votos nulos "basado en la mera voluntad". Al más puro estilo Donald Trump tras las elecciones en Estados Unidos, en las que se negó a aceptar el resultado de las urnas. Además, creen que crearía un precedente bastante peligroso al permitir recuentos electorales a capricho de las partes sin que haya indicios de irregularidades.

Y es que, todos estas instituciones, han visto que la petición de los socialistas carece de fundamentos. El PSOE se basaba sobre todo en que los ciudadanos encargados de las urnas no son juristas ni cuentan todos con la preparación necesaria, por lo tanto, es posible que dieran por nulos votos que no lo son. Es decir, ponen en duda todo el sistema electoral. Desde luego, algo que no tiene ni pies ni cabeza y que responde a buscar un clavo ardiendo al que agarrarse. Sin embargo se confirma que Sánchez queda a los pies de Puigdemont.

Almeida celebra la decisión

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este martes que con esta última decisión se ponga fin a lo que ha denominado 'trumpismo' del PSOE. También les pide que, en vez de ir a la desesperada, hagan autocrítica sobre su actitud, considerando que es lo que hay que hacer "cuando la justicia te propina tres o cuatro reveses tan severos".

Se acabó entonces el 'trumpismo' porque ya no les quedan más instancias, salvo que pretendan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a seguir quemando cartuchos