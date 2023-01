Feijóo intentará evitar la coalición con Vox: “Si puedo, lo haré”

El líder popular defiende que sería mejor para España un Gobierno en solitario del PP pero asegura que pedirá el voto a los simpatizantes del partido de Abascal y de Ciudadanos

“En todo lo que dependa de mí, intentaré tener un Gobierno en solitario”, así lo ha expresado este lunes Alberto Núñez Feijóo en una entrevista con Carlos Herrera en la Cadena COPE. El líder popular también ha afirmado que le interesan los votantes de Vox y que su objetivo es que, llegado el momento, decidan entre Pedro Sánchez y el PP.

Además, Feijóo también ha tendido la mano a los votantes de Ciudadanos y es que el líder popular cree que hay muchos simpatizantes de la formación que actualmente dirige Inés Arrimadas que, a día de hoy, votarían al Partido Popular si hubiera elecciones. No solo a los votantes, también a sus dirigentes les ha abierto las puertas en caso de que "les interese" y encajen en el PP: “Buscamos ensanchar la formación con personas con talento y experiencia de gestión". Eso sí, ha matizado que quiere ser "respetuoso" con las decisiones que tome en los próximos días la formación que actualmente dirige Inés Arrimadas dentro de su proceso interno.

Con los votos de Ciudadanos y Vox, Feijóo tiene claro que acabarían con el Gobierno de Pedro Sánchez de manera contundente. "Con un centroderecha unificado tendríamos mayoría absoluta sin duda", ha afirmado a la vez que ha dejado claro que intentará hacerlo sin pactar con nadie en la medida que le sea posible.

Imposible pactar con Sánchez

El jefe de la oposición da por perdida la posibilidad de pactar con Pedro Sánchez y es que Feijóo ha destacado que su Gobierno, siempre que hay que pactar, prefiere hacerlo con partidos nacionalistas e independentistas: “Desde que llegué en abril hemos enviado 6 documentos, sobre energía, seguridad, justicia…y son rechazados. Siempre que el partido de Sánchez necesita pactar lo hace con partidos nacionalistas e independentistas y nunca con el PP”.

Al mismo tiempo el líder popular ha asegurado que Pedro Sánchez no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque "no le interesa" su "independencia". El único interés del actual presidente del Gobierno es que haya miembros en el Consejo y el Tribunal Constitucional que obedezcan a sus palabras."Al Gobierno la independencia del Poder Judicial es una cosa que no le interesa en absoluto, al contrario, lo que pretende es que el Poder Judicial y el TC sean órganos que tengan un vínculo directo y una cierta obediencia al Gobierno, al menos algunos de sus miembros"

Al ser preguntado si este 2023 podrá desbloquearse el CGPJ y si en el caso de que gobierne el PP iniciará los trámites para cambiar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, Feijóo ha señalado que el PP ya hizo una propuesta sobre este asunto en julio y, por lo tanto, sí que tiene "interés".

España, único país de la UE en recuperar el PIB prepandemia

Un Gobierno que ha llevado a España a una situación económica inadmisible. Desde el Ejecutivo de Sánchez sacan pecho de los datos del paro y de la recuperación económica cuando España sigue estando a la cola de la Unión Europea. En ello ha querido incidir el máximo dirigente del PP: “Estamos en el 6,9% de inflación, la más alta desde los 80. La media de este año 2022 ha sido 8.6% en 2022 y si se suma a la de 2021 nos situamos en dos años entre el 14 y el 15. ¿Cómo puede celebrar que crece la economía española si somos el único país de la UE que no ha recuperado el PIB de 2019?

Además ha vuelto a poner el foco en la chapuza de la ‘ley del sí es sí’ de Irene Montero: “El Gobierno ha legislado mal y mira que fue advertido. Siguió con su ley y ahora los pederastas y violadores ven reducidas sus condenas”.

“Este Gobierno ha endeudado a nuestro país, ha empobrecido a nuestro país, ha ideologizado nuestro país y los españoles se merecen un Gobierno mejor”, ha concluido.