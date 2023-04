"Susto o muerte" en Valencia: Sánchez arranca la campaña decisiva para su futuro

Pese a que el presidente no se presenta el 28M, un mal resultado del PSOE le colocaría con las maletas en la puerta de Moncloa mientras que aguantar sería considerado una gran victoria

El PSOE celebra este fin de semana en Valencia la Convención Municipal con la que da el pistoletazo de salida a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La cita será clausurada por Pedro Sánchez, que aunque no es candidato en estas elecciones -no son generales- es sin embargo quien más se juega en mes y medio. Tanto como su epitafio político o resistir dándole la vuelta a las encuestas.

Sánchez, como en una pesadilla de Halloween, debe elegir entre susto o muerte. El susto sería conservar el actual poder autonómico y municipal, aunque fuera por los pelos e in extremis sin mejorar en votos, permitiéndose incluso perder en regiones que ahora gobiernan los socialistas como La Rioja.

La muerte, el escenario no deseado que más preocupa en Moncloa, es perder alguna de las joyas de la corona del PSOE como Extremadura, Castilla-La Mancha y sobre todo la Comunidad Valenciana -por eso se ha elegido como sede de la Convención Municipal como antes lo fue del 40 Congreso Federal-.

El que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez y su gurú electoral, el ex todopoderoso Iván Redondo, lo acaba de dejar muy claro en un foro de La Vanguardia: el Mediterráneo es imprescindible para que la izquierda siga en la Moncloa. Si el PP se hace con la Comunidad Valenciana, Feijóo casi tiene un pie y medio en la Moncloa, pero si Ximo Puig mantiene el poder, la izquierda luchará”. Y advierte: “la batalla estará en muy pocos escaños”.

Sánchez, en manos de unos barones que huyen de él

Así que Pedro Sánchez está en estos momentos en manos de sus barones y candidatos, unos barones que por cierto le han hecho total vacío en esta Convención Municipal de Valencia -no acudirá ningún presidente de comunidad socialista en el gobierno- teniéndose que conformar con la asistencia de los que no gobiernan como Juan Lobato y Juan Espadas o vendiendo como estrellas a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Curiosidades del destino, la continuidad de Sánchez en la Moncloa depende la campaña de sus presidentes autonómicos los cuales, como el valenciano Ximo Puig o el castellano-manchego Emiliano García-Page, quieren la menor presencia posible del propio Sánchez y de miembros del Gobierno en sus territorios y lanzan campañas que huyen del sanchismo y apuestan por potenciar la imagen de los barones como algo diferenciado de Moncloa. Ya lo verbalizó este miércoles Page: “Yo no tengo jefe”.