¿Tiene miedo Óscar Puente de Ayuso? Inaugura en Parla sin nadie de Madrid

El ministro de Transportes visita unas obras con ausencia del gobierno regional tras cursar una invitación a la presidenta 43 horas antes cuando ya tenía agenda y sabía que no podía asistir

Nuevo desencuentro entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la ausencia del gobierno de Madrid de un acto del ministro y las tretas realizadas desde el ministerio para que así ocurriera. Óscar Puente inauguraba unas obras en Parla, donde además ha paseado por el municipio, pero no le acompañaba absolutamente nadie del gobierno de Madrid por falta de invitación o por avisar sin el tiempo suficiente.

Isabel Díaz Ayuso sí había sido avisada -no ocurrió como en la inauguración de la línea de AVE a Asturias donde no fue invitada- pero de tal forma que su asistencia fuera imposible y así no coincidiera con Óscar Puente en Parla.

Según relatan fuentes del gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Parla cursaron invitación a Isabel Díaz Ayuso para asistir a la inauguración del apeadero de RENFE, pero esa invitación llegó el 31 de enero -a través de correo electrónico a las 14:40 horas y a las 13:20 horas- para un acto que se celebraba 43 horas después cuando la presidenta madrileña ya tenía agenda cerrada.

El equipo de Ayuso señala que la presidenta tenía el acto de homenaje a Carlos Sáinz a la misma hora convocado y que por tanto era imposible cambiar la agenda. “Si de verdad quieren que Ayuso asista a un acto con Óscar Puente, las cosas se hacen de otra manera”, reprochan, señalando además que “el ministro de Transportes ha utilizado hasta la inauguración de un apeadero para criticar a la presidenta madrileña”.

Además, tampoco acompañaba a Óscar Puente nadie del gobierno regional como el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, porque sencillamente ni siquiera les ha invitado el ministerio. Sin embargo, no se ha perdido la inauguración el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, pese a que no es un cargo de gobierno.