El PSOE amenaza a los agricultores: el alcalde de Mérida multa a los tractores

Polémica tras anunciar el socialista Antonio Rodríguez Osuna que perseguirá a los tractores que circulen por la capital extremeña. “Pues luego los amnistiáis”, le contestan

Las protestas de los agricultores con sus tractoradas contra la política de Bruselas que está haciendo morir el campo español no cesan y siguen protagonizando escenas en las carreteras y en las entradas de las principales ciudades, una situación que no gusta en Moncloa que ve que se le va de las manos. Así que, ante las protestas, algunos en el PSOE han optado por perseguir a los agricultores y multarles. Es el caso del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que ha levantado polvareda.

Antonio Rodríguez Osuna, uno de los pocos alcaldes de capital que le quedan al PSOE, ha acusado a los agricultores y sus tractores de “manifestarse sin autoridad y cometer un delito, y pueden cometer también indirectamente delitos contra la seguridad vial”.

El alcalde socialista de la capital de Extremadura ha señalado que "los agricultores se manifiestan sin autorización de la Delegación del Gobierno, y sin avisar, y sin tener previsto controles y acceso y con la Policía Local pendiente de todas estas circunstancias", así que ha anunciado que al Ayuntamiento de Mérida “no le queda más remedio, como al resto de ciudadanos y vecinos, que sancionar a estos tractoristas”.

El alcalde de Mérida (PSOE): "Todos los tractores que pasaron por la ciudad serán multados"



Si fuese independentistas pedirían su amnistía pic.twitter.com/zJNjx9iuhI — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) February 7, 2024

“Van a ser sancionados todos los vehículos que ayer se manifestaron y hoy igualmente”, ha reiterado el alcalde de Mérida, Rodríguez Osuna, añadiendo que “si no se tienen autorizaciones, pues no se pueden hacer manifestaciones y mucho menos incumpliendo ordenanzas municipales y mucho menos entrando por el casco urbano y por vías urbanas con vehículos pesados”.

La amenaza de Rodríguez Osuna a los agricultores ha levantado una ola de contestaciones, desde los que con ironía le señalan que “si incumplen la ley no pasa nada, luego les amnistiáis como vais a hacer con el procés” a los que acusan al alcalde de Mérida de “perseguir estas protestas porque no interesan al PSOE y no hacéis lo mismo con las de sindicatos”. “Estáis hundiendo a trabajadores con la política agraria y no queréis que alcen la voz ¿eso es socialismo?”, le espetan a Rodríguez Osuna.