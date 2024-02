Los tractores colapsarán Madrid: “que la gente ese día no salga a la calle"

Los madrileños deberían marcar en rojo una fecha este mismo mes de febrero cuando al menos un millar de tractores va a colapsar las entradas a Madrid y las calles de la capital.

Las protestas de los agricultores y ganaderos no han hecho más que empezar. De hecho, lo peor está por llegar, al menos en Madrid. Unión de Uniones ha convocado una manifestación en la capital en la que reunirá, como mínimo, a un millar de tractores y a 5.000 agricultores y ganaderos que van a tomar las entradas por carretera y las calles de la ciudad hasta llegar a las puertas del Ministerio de Agricultura.

La protesta se va a celebrar el día 21 de febrero y según advierte el coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, Madrid va ser intransitable. “Aconsejamos a los madrileños que ese día no salgan por Madrid”, ha anunciado sin rodeos en una entrevista en la cadena Cope.

Y es que, según explica, “más de mil tractores van a recorrer las calles de Madrid en dirección al Ministerio de Agricultura por el hartazgo que tenemos, acompañados por unos 5.000 manifestantes”. Según advierte, “vamos a invadir las carreteras de entrada a Madrid y vamos a invadir la capital”.

Cortés quiere dejar claro que la protesta “no se hace porque odiemos a los madrileños” para sino para hacerse oír ante las autoridades y dar a conocer la problemática que asfixia al campo. Los ciudadanos, dice, deben saber que los agricultores “nos estamos arruinando”, mientras que a los consumidores “les está costando el litro de aceite entre 9 y 12 euros debido a la política nefasta de este ministro de Agricultura”.

Madrid es “donde se toman las decisiones”

A juicio de Unión de Uniones, “es necesario ir a Madrid como los franceses fueron a París, como los alemanes fueron a Berlín y a Bruselas, porque ahí es donde se toman las decisiones”. Por eso, añade, “queremos poner esos mil tractores a las puertas del Ministerio, para decirle (al Gobierno) ¡hasta aquí hemos llegado!”.

De hecho, anuncia que piensan seguir manifestándose hasta que les ofrezcan soluciones y cambios legislativos tangibles que satisfagan las demandas del sector porque están hartos de promesas y no confían en la palabra del ministro Planas. “De aquí no nos movemos hasta que no cambien en el BOE estas normas que nos están asfixiando”, concluye.