Feijóo deja en evidencia a una "guerrillera" Silvia Intxaurrondo en TVE

Tenso cara a cara entre el líder del Partido Popular y la excolaboradora de Iñaki Gabilondo a cuento de las pensiones y de María Guardiola como nueva presidenta de Extremadura.

No lo ha tenido fácil Alberto Núñez Feijóo esta mañana en su visita a Televisión Española. El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo domingo se ha encontrado en claro territorio hostil en el plató de La Hora de la 1, el programa de actualidad política que cada mañana presentan Silvia Intxaurrondo y Marc Sala en el primer canal del ente público.

Intolerable sectarismo de ⁦@SIntxaurrondo⁩ en ⁦@LaHoraTVE⁩ en la entrevista con ⁦@NunezFeijoo⁩ . Esto de las pensiones la inhabilitan en una ⁦@rtve⁩ pública donde la neutralidad es obligada 👇 pic.twitter.com/MKX6Ni5Eit — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 17, 2023

El primer pique entre el político gallego y la periodista, ex de Telemadrid y fiel escudera de Iñaki Gabilondo en tiempos de la SER, llegó con el asunto de las pensiones. "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE", ha asegurado Núñez Feijóo en plena entrevista, justo antes de que Silvia Intxaurrondo cortara su discurso para rebatirle. "No es correcto señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016".

Tenso cara a cara Feijóo-Intxaurrondo

El tenso cara a cara se ha ido agigantando con el paso de los minutos. "Como hay hemeroteca", aseguró Feijóo, "usted va a comprobar lo que yo le digo y, si yo estoy equivocado, le pediré disculpas, pero si está usted equivocada, espero que lo digan este programa", ha seguido insistiendo el líder del PP. "Le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error", ha dicho Feijóo.

Cuando parecía que este rifirrafe por el asunto de las pensiones no iba a llegar a más, se ha introducido en el debate el asunto de "seguridad nacional" a partir del robo de datos en el teléfono móvil de Pedro Sánchez en el entorno del asunto Pegasus. Silvia Intxaurrondo le pregunta a Feijóo por el asunto, pero el político gallego insiste en que tiene razón en el asunto de las pensiones. "Un hombre de mi información le acaba de decir a usted en directo que el PP ha revalorizado las pensiones y dice usted que no". "Pero yo le pregunto por el asunto Pegasus", le rebate la periodista, a lo que Feijóo no se amilana e insisto. "Sí, sí, pero parece ser que alguien está equivocado y me da la sensación que es usted", concluyó el líder del PP.

El tono inquisitorial de ⁦@SIntxaurrondo⁩ en la entrevista con ⁦@NunezFeijoo⁩ es intolerable en una @rtve pública de todos. #LHNúñezFeijóo para no enmarcar en la neutralidad 👇 pic.twitter.com/VhMbKpxZ3r — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 17, 2023

Pero la periodista de Televisión Española continuó por esa línea preguntando ahora por Extremadura y la toma de posesión de nueva presidenta, María Guardiola. Con un evidente juicio de valor, Intxaurrondo empieza la pregunta con un acusatorio "¿Por qué usted obligó a María Guardiola a romper el compromiso que tenía antes de las elecciones". "Me sorprende que usted sepa que yo obligué a la señora María Guardiola a algo a lo que no le obligué", rebatió con firmeza Alberto Núñez Feijóo.