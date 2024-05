Sabemos por qué se emociona Ortega Cano al hablar de su hermana Mari Carmen

No necesita ni a Rocío Carrasco ni a Ana María Aldón para volver a la primera línea de la televisión. ESdiario sabe de primera mano por lo que tuvieron que pasar las dos hermanas del torero.



El torero cartagenero regresa a los toros. Y será este próximo sábado en Lastrilla, Segovia. Así lo anunciaba este jueves en el programa de Antena 3, Y Ahora Sonsoles. José Ortega Cano repasa su vida. Y tiene un especial recordatorio para quien ha sido el amor de su vida, Rocío Jurado. Las palabras de matador de toros ha hecho un verdadero testamento vital.

En su vida no está la madre de su hijo José María, Ana María Aldón. Ninguna referencia. Ni nombrarla. Esos años no cuentan en su currículum personal. Rocío Carrasco tampoco. El torero no necesita ni a una ni a otra para volver a televisión. Su mujer y sus tres hijos. Ortega Cano quiere dejar bien claro quién está en su vida. Y lo deja muy explícito nombrando en dos ocasiones a su hermana menor, Mari Carmen Ortega Cano quien fuera peluquera en Antena 3 durante años. Y muy querida entre sus compañeros. Dejó un buen recuerdo en toda la plantilla de la cadena principal de Atresmedia.

Lo que vivieron las hermanas de Ortega Cano con Ana María Aldón

El matador de toros se emociona al nombrar a Mari Carmen. Su voz se rompe. Le cuesta coger fuerza para continuar. ESdiario conoce qué vivieron las hermanas de José Ortega Cano junto a Ana María Aldón.

El hecho se remonta al 11 de junio de 2018. Sala Florida Park de Madrid. Aquella tarde, la entonces esposa del torero presenta su trabajo de fin de estudios con un desfile. Allí la familia del viudo de Jurado al completo. Sus dos hermanas, Mari Carmen y Conchi. Su cuñado Aniceto. Arropan a su cuñada. Es el momento de Ana María y les deja claro que la protagonista es ella. Y les da de lado. Los ningunea. Los aparta. En un momento Mari Carmen se pone a llorar. Y Ana María ni se inmuta. Por parte de la familia de la mujer de José Ortega Cano no hay nadie. Tan sólo su hija que actúa de modelo.

La familia de José Ortega Cano se siente humillada. No asisten para tener protagonismo. Quien los conoce bien puede dar fe de esta afirmación. No son de ese pedigrí. Son generosos con su apoyo. Y reciben todo lo contrario.

Este jueves a Ortega Cano le tuvo que venir a a la cabeza aquel momento donde su hermana Mari Carmen siempre supo estar en su sitio y no fue bien tratada por la mujer que ya no forma parte de la vida del torero que regresa en 48 horas a los ruedos. Una gran ausente en su última entrevista. Ni siquiera como madre de su hijo referencia alguna.