Así fue el disparo a Alejo Vidal-Quadras: todos los datos de lo ocurrido

ESdiario ha hablado con dos testigos directos que presenciaron lo ocurrido: un agresor disparó al ex presidente del PP de Cataluña. La moto en la que escapó se ha encontrado calcinada.

Dos testigos que presenciaron todo, trabajadores en una obra al lado de la puerta del edificio en donde reside Alejo Vidal-Quadras, desvela los detalles a ESdiario. "Hemos oído un estruendo y nos hemos bajado de la furgoneta y hemos visto a un hombre apoyado en un contenedor y a un chico que le ha empezado a taponar la herida". El disparo le entró y le salió por la zona de la mandíbula.

Ese chico que estaba auxiliando a Alejo Vidal-Quadras les dijo a los dos trabajadores -testigos directos-, con los que este periódico ha hablado, "¡el del casco, el del casco" y ya fue cuando uno de los allí presentes auxiliando al ex político del PP alertó "¡pero que lleva una pistola!". Todo ocurrió muy deprisa y los primeros momentos fue de máxima confusión.

El agresor iba vestido de color negro, con vaqueros y con un casco de color también negro. Tras efectuar el disparo se fue, primero andando de prisa, y luego "corriendo" por la calle hacia abajo. Ahí le esperaba su cómplice en una moto que ya fue encontrada calcinada en Fuenlabrada. En cuanto a su constitución física, "el agresor era delgado y no demasiado alto".

"El que esperaba a Alejo Vidal-Quadras para dispararle era solo uno", señalan los testigos, el otro cómplice estaba en la calle de más abajo en una moto esperándole.

"El agresor ha llegado a pie donde estaba esperando a la víctima y en pie se ha ido", explican los dos testigos que estaban en el número 40 de la calle de Núñez de Balboa, justo en frente al número 42, donde ocurrieron los hechos.

"El agresor llegó, le pegó el tiro y se ha ido", señalan. Tras el disparo, Alejo Vidal-Quadras les dijo, como malamente pudo teniendo en cuenta la herida en la mandíbula que le dejó el disparo, a los que le estaban auxiliando, que "a ver si [el agresor] va a volver". Todo ello mientras un chico le taponaba la herida.

Los que estaban auxiliando al ex político del Partido Popular y fundador de Vox le preguntaron si conocían al agresor a lo que Alejo Vidal-Quadras les respondió que "no". La víctima, confirman a este periódico, iba vestido de chándal y con una gorra. Y tal y como relatan los testigos consultados "podía hablar pero con dificultad". Además, señalan las mismas fuentes, Vidal-Quadras "estaba de pie, apoyado contra el contenedor" a pesar de haber recibido el disparo en la mandíbula.

"Al principio no éramos conscientes quién era, no sabíamos que era Alejo Vidal-Quadras", señalan los testigos. "Luego ya mi mujer me dijo quién era porque estaba saliendo en todas las televisiones", aseveran a este periódico.

En cuanto al chico que le taponó la herida, "estaba perdido de sangre". La Policía, por su parte, tardó unos cuatro minutos en llegar al lugar de los acontecimientos. "Tardaron muy poco los policías en llegar", señalan a este periódico.

"Al principio, cuando bajamos de la furgoneta, no éramos conscientes de que había sido un disparo", explican a este periódico los testigos que "escucharon un estruendo, un ruido muy muy fuerte", de lo que se deduce que la pistola usada era una 9mm y sin silenciador. Y justo cuando uno de los trabajadores fue a perseguir el atacante, la mujer del chico que le estaba taponando la herida ya fue cuando gritó "¡pero a dónde vas que lleva una pistola!", reiteran las mismas fuentes consultadas.

Parte médico de Alejo Vidal-Quadras: estable y sin riesgo

Tal y como indica el parte médico de la víctima, al que ha accedido este periódico, "el paciente don Alejo Vidal-Quadras Roca ha ingresado hoy en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón por herida de arma de fuego" pero "se encuentra en situación estable y sin riesgo vital", se explicita en el escueto documento.

"Presenta doble fractura mandibular y va a ser intervenido quirúrgicamente", se indica.