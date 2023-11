Puigdemont avisa de que el acuerdo es el principio “para que decida Cataluña”

El prófugo catalán presume de haber logrado un verificador internacional al PSOE y que asuma el relato del procés, y sólo reconoce la autoridad del Parlament: "es una etapa inédita"

El ex presidente catalán prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, ha comparecida tras lograr un acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. En una escenografía en el mismo lugar donde apareció por primera vez públicamente tras fugarse a Bélgica y junto a la cúpula de Junts, Carles Puigdemont no considera el acuerdo como el final, sino el principio “de una etapa inédita” donde sólo ha reconocido la autoridad del Parlament de Cataluña que según él será quién tenga la última palabra.

Carles Puigdemont ha indicado que “sólo podemos celebrar un proceso de negociación, esto no es la solución a nada, no hay que levantar expectativas, se abre ahora un camino” y que “será el pueblo de Cataluña el que decida su futuro. El primer paso ya lo hemos dado", una forma de subrayar que no renuncia al referéndum.

Puigdemont ha rebajado el triunfalismo del PSOE advirtiendo que "se condiciona la estabilidad de la legislatura a los avances y cumplimiento de los acuerdos cerrados con el PSOE" y que no se fía de Pedro Sánchez -ha señalado varias veces la "desconfianza"-, a la vez que ha atacado a ERC señalando que “hace falta abordar la resolución del conflicto en términos distintos a la última legislatura, se han perdido 4 años fundamentales".

Eso sí, el prófugo catalán ha presumido de que el PSOE ha asumido el relator internacional, y hasta ha dicho que ya tienen escogido los nombres y que se reunirá en noviembre, y además se ha pavoneado de que los socialistas aceptan el relato del procés y del independentismo: “se ha cambiado la narrativa oficial”.

Además, Carles Puigdemont ha hecho lo mejor que sabe hacer: presentarse como “víctima de una persecución política” y vender un supuesto maltrato histórico a Cataluña desde nada menos que los decretos de Nueva Planta, algo que ha colado al PSOE en el texto del acuerdo.