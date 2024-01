Junts entona "colorín colorado" a Sánchez: la Ley de Amnistía acorrala al PSOE

Otra jornada frenética en el Congreso. Los de Puigdemont amenazan con tumbar la Ley si el PSOE no incluye sus enmiendas: amnistía para todos los terroristas e incluir la alta traición.

Ya no es novedad. Otra jornada frenética en el Congreso de los Diputados en la que no se sabe qué acabará, finalmente, ocurriendo. "Aún queda tiempo para negociar", aseveran al unísono fuentes de Junts y del PSOE consultadas en la mañana de este martes. Aunque, lo cierto, más que una negociación lo que están protagonizando socialistas e independentistas catalanes es un auténtico tira y afloja con un fantasma que sobrevuela La Moncloa: el "colorín colorado" que pronunció el secretario general de Junts, Jordi Turull, hace apenas unos días. En otras palabras, no está -tan solo- en juego la Ley de Amnistía sino que, y sobre todo, la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Jordi Turull fent mofa i befa del president Pedro Sánchez. Hi haurà Amnistia, traspàs integral de competències en temes d’immigració i referèndum: «Si el Estado se niega a un referéndum, colorín colorado». pic.twitter.com/DKwYfuh7Bv — Mon Bosch 🇪🇺 (@josepramonbosch) January 15, 2024

Lo más probable, al menos son los rumores que vagan por los pasillos de la Cámara Baja, es que Junts vote a favor del dictamen pero negativamente en la votación final de la Ley de Amnistía, esto es, que la medida de gracia no acabe siendo aprobada -al menos por ahora- en el Congreso. Y es que en la tarde de este martes habrá tres bloques de votación en relación a la amnistía: la votación de las enmiendas, que requiere de una mayoría simple; la votación del dictamen, que también requiere de mayoría simple, y que si se rechaza finaliza ahí la tramitación; y la votación final del conjunto, que requiere una mayoría absoluta (mínimo 176 votos afirmativos).

En este sentido, el eventual rechazo de la proposición de Ley de Amnistía en la votación de conjunto del Pleno del Congreso de este martes, una opción que ha apuntado Junts si no se cambia el texto aprobado la pasada semana, devolvería la iniciativa legislativa a la Comisión de Justicia que, en el plazo de un mes debería aprobar un nuevo texto para someterse a un segundo intento de aprobación en el hemiciclo. Aunque todo puede ocurrir.

Las nuevas exigencias de Junts al PSOE

Los de Puigdemont ya han advertido este martes que "no podrá votar a favor de la ley de amnistía" si no da garantías a los investigados por terrorismo y alta traición en los casos de Tsunami y Volhov. Es decir, si el perdón y la amnesia que representa la Ley de Amnistía no se extiende a todos los condenados -o todavía no- por terrorismo y a los investigados por alta traición.

Según las mismas fuentes de Junts consultadas, la propuesta de Amnistía no garantiza -por el momento- que "incluya a todo el mundo y sea de aplicación inmediata". "Sobre todo vista la deriva de distintos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera", y han añadido que, si no se aceptan los cambios que proponen, no podrán votar a favor de la ley.

Sánchez, un "chollo" para los independentistas

Desde el Partido Popular han cargado en la mañana de este martes muy duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, "Como cada vez que hay que votar una ley o un decreto en el Congreso, el país entero se levanta pendiente de las exigencias del independentismo a Sánchez y atento a las cesiones del Gobierno a ERC o Junts", denuncian a ESdiario fuentes de la dirección nacional del PP.

"Un partido acostumbrado a pedir y otro acostumbrado a ceder vuelven a jugar con los tiempos para distraer a la opinión pública con una ley que en nada mejora la calidad de vida de los ciudadanos, pero que sí afecta a su dignidad", critican desde el PP a este periódico. Y añaden que "Sánchez es un chollo para los independentistas. Le consienten hasta que les espíe porque saben que no tendrán nunca un presidente tan dócil como él", subrayan.

A lo largo de estos 5 años había un consenso sobre la violencia del procés, hasta que el 23 J Sánchez necesitó los votos de Junts y ERC. pic.twitter.com/eKRd3nKHZV — Partido Popular (@ppopular) January 30, 2024

Feijóo le hablará a un Pedro Sánchez previsiblemente ausente

"Feijóo se referirá en su intervención directamente al presidente del Gobierno, esté o no en la sala, y también a los partidos independentistas que están marcando desde el exilio y por persona interpuesta el futuro de este país", desvelan fuentes de la dirección de Génova a este periódico.

Y especifican que el líder del PP "defenderá la dignidad de los jueces que cuestiona el Gobierno, y reivindicará la labor de los policías que fueron atacados en nombre del procés por las personas a las que ahora se pretende amnistiar", remarcan.

En todo caso, se espera que Pedro Sánchez no se persone en el Congreso de los Diputados en la tarde de este martes.