El ridículo internacional de Sánchez: del “drama king” a “l’idiotie majeure”

El presidente del Gobierno consigue el efecto contrario al deseado fuera de nuestras fronteras y en lugar de dar imagen de víctima sólo logra descrédito y expandir la sospecha sobre su mujer

“Drama king, will Spain’s prime minister suddenly quit?” o lo que es lo mismo, “el rey del drama: ¿Dimitirá repentinamente el presidente del Gobierno español?” es el titular que le ha dedicado el prestigioso diario The Economist a Pedro Sánchez tras anunciar su periodo de reflexión de cinco días y decidir si continúa o no al frente del Ejecutivo tras la apertura de diligencias de un juez a su mujer, Begoña Gómez, por sus negocios.

The Economist, uno de los diarios más importantes de la prensa internacional y británica, no escatima a la hora de hacer un perfil de Pedro Sánchez comenzando su artículo “Pedro Sánchez sabe de drama” y usando el “drama king” en alusión al término inglés “drama queen” que se utiliza para referirse a una persona que exagera demasiado y crea situaciones dramáticas a propósito.

Pero esto es sólo una muestra del efecto boomerang que ha logrado Pedro Sánchez con su reflexión de cinco días. Fuera de nuestras fronteras nadie sabía de Begoña Gómez y sus asuntos, o al menos no era un tema importante. Ahora la mujer del presidente abre portadas internacionales junto a términos como “presunta corrupción”.

Y lo peor para Pedro Sánchez, fuera de España nadie compra su relato de víctima, ni siquiera los medios más progresistas o de izquierdas que, aunque algunos sí hablen de “denuncia de la ultraderecha”, todos coinciden en una cosa: asisten atónitos a la maniobra del presidente del Gobierno como algo insólito.

Aunque eso sí, no es la primera vez que Pedro Sánchez y los asuntos de su mujer aparecen en medios internacionales. Una noticia del medio argelino La Patrie News del año 2022 hablaba de “l’idiotie majeure”, o lo que es lo mismo, “la gran idiotez de Pedro Sánchez” porque el presidente “habría sido víctima de un sórdido chantaje a causa de los lucrativos asuntos de su mujer” en relación al supuesto espionaje de Marruecos. Ahora muchos han recuperado esta noticia… Y creen que tras la reflexión de Pedro Sánchez hay algo más que el impulso de un hombre enamorado de su mujer.