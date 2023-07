María Guardiola y su “que Extremadura funcione” con el modelo andaluz en mente

La popular asume su investidura y el reto de ser una baronesa en una tierra de tradición socialista con la moderación y la bajada de impuestos frente ‘al que viene el lobo’

Si hay una investidura de presidente autonómico que ha suscitado interés es la de la extremeña María Guardiola, no sólo por ser uno de los cambios políticos del 28 de mayo, de un feudo del PSOE a un pacto PP-Vox, sino por el culebrón que ha desembocado en el acuerdo. Pasados ya los días de desencuentros y titulares cruzados entre populares y los de Abascal, María Guardiola se ha subido a la tribuna para hacer historia como primera presidenta de Extremadura.

En sus palabras ha dejado claro cuál es su modelo a seguir, el de su compañero andaluz Juanma Moreno, de defensa de su tierra, moderación y bajada de impuestos. La propia María Guardiola ha puesto como ejemplo el caso de Andalucía, donde tras 40 años de socialismo -como en Extremadura, salvo la legislatura de 2011- se impuso un cambio con Vox en la ecuación y la izquierda azuzó el miedo.

“Pero construiremos y no derribaremos, escucharemos y no mandaremos callar, avanzaremos y no daremos ni un paso atrás", ha subrayado la popular extremeña, que no ha mencionado a Vox y ha reprochado a la izquierda que "alguien anunciará con tono catastrofista un retroceso en derechos sociales en Extremadura con el discurso manido de ‘qué viene el lobo’ fruto de la desesperación”.

Pero ante eso, María Guardiola, a lo Juanma Moreno, promete “prestigio de las instituciones con diálogo y construyendo juntos”. Por si quedaba duda, la candidata a presidir Extremadura ha anunciado que asumirá directamente las competencias de igualdad y elaborará un plan autonómico para erradicar la violencia de género. “Ni un paso atrás, ni un eufemismo”, ha subrayado.

En un tono cordial, María Guardiola ha tenido palabras de agradecimiento para Guillermo Fernández Vara, “sé que quiso lo mejor para esta tierra” y ha pedido un aplauso para él y ha indicado que “el objetivo es que ‘Extremadura funcione’, copiando el lema de Felipe González, “no cambiar unas siglas por otras”.

Asimismo, ha prometido que Extremadura sea una región fiscalmente atractiva, impulsar las infraestructuras necesarias, la transformación digital y e respaldo al sector agrario, entre otras cuestiones. Siguiendo la línea del PP, rebajas de impuestos e impulso de mejora de la Sanidad, uno de los problemas de Extremadura.

Como curiosidad, María Guardiola ha hecho un reconocimiento a las mujeres políticas, entre las que ha citado a Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. "Las mujeres del PP no admitimos lecciones de feminismo", ha señalado, con los nombres de otras baronesas populares, a las que aspira a unirse tras esta investidura.