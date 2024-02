Alicia García sobre el ministro Marlaska: “O dimite o Sánchez tiene que cesarlo”

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, exige en ESdiario la dimisión o el cese del ministro Marlaska ante el asesinato de dos Guardia Civiles en Barbate a manos de narcotraficantes.

Dos guardias civiles fueron asesinados en Barbate (Cádiz) el pasado viernes al ser arrollados por una narcolancha. En ese momento, la Guardia Civil tenía disponible en ese lugar, tan solo, una zodiac. Una embarcación de 5 metros y 500kg, la de la Guardia Civil, contra una embarcación de 12 metros y 5000kg, la de los narcos. El resultado ha sido, como el que ya alertaban las organizaciones de Policía y Guardia Civil que, tarde o temprano, iba a ser: fatal.

Bajo este dramático contexto, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, concediendo a ESdiario su primera entrevista en prensa, ha pedido la dimisión o cese del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

Es más, el PP ha puesto ya fecha al debate y votación de sus peticiones de reprobación para el ministro Marlaska tras el asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil al ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz). Será el miércoles de la próxima semana durante el Pleno del Senado y en una sesión posterior se llevará al Congreso.

ESdiario ¿Cómo se puede explicar que la Guardia Civil tuviera en ese momento tan solo una zodiac disponible para detener a los narcotraficantes que iban en una narcolancha tan potente?

Alicia García: El día antes el señor Marlaska estaba diciendo y sacando pecho de la buena gestión. Muy cerquita de donde sucedió. Eso es muy grave. Se han cargado la unidad de élite en el 2022 sin conocimiento de la Fiscalía. Se ha advertido por activa y por pasiva desde el Partido Popular pero también desde las asociaciones de la Guardia Civil que no contaban con medios, ni materiales ni humanos. Yo pienso que este tema es de extrema gravedad.

ESD. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los Goya...

AG. ¿Por qué está Pedro Sánchez en la gala de los Goya con un esmoquin y encantado de que le llamaran icono mientras familiares de los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio, y la Guardia Civil, estaban de duelo? No lo puedo entender. De verdad que no entiendo la dejadez de Sánchez y del señor Marlaska pero lo que no puedo entender es que un presidente del Gobierno estuviera en la gala de los Goya vestido de smoking mientras toda España lloraba a los dos guardias civiles asesinados. No lo podemos entender.

ESD. ¿Debe dimitir el ministro Marlaska?

AG. El ministro Marlaska tiene que dimitir o ser cesado. O dimite el señor Marlaska, que motivos tiene, o el señor Sánchez tiene que cesar. Es que en cualquier democracia, con lo que ha ocurrido, cualquier primer ministro o presidente de un Gobierno, habría cesado directamente a este ministro por las consecuencias.

ESD. Tras tantas polémicas del Gobierno y con una inestabilidad parlamentaria pendente de Junts, ¿aguantará Pedro Sánchez cuatro años en el Ejecutivo?

AG. Sánchez aguantará lo que quiera Puigdemont y usted lo sabe. Colorín colorado. Se lo han dicho muy claro.

Las "leyes Feijóo" que emanan del Senado

Es, ciertamente, inédito en democracia que en el Senado el partido de la oposición tenga mayoría absoluta frente al partido que gobierna. Como también lo es que gobierne un partido que ha perdido las elecciones, como las perdió el PSOE de Sánchez -y con diferencia- en el 23J con respecto al Partido Popular de Feijóo. Ante esto, el Senado ha cobrado un protagonismo e importancia superlativa en la actual legislatura.

ESD. El Senado está adquiriendo cada vez más protagonismo hasta el punto de que, por primera vez en democracia, una iniciativa legislativa emana desde la Cámara Alta: la Ley Antiokupación.

AG. Así es. Lo que emana es la debilidad parlamentaria del señor Sánchez en el Senado y en el Congreso. No podemos olvidar que en el Congreso la debilidad del Partido Socialista es extrema pero en el Senado la debilidad parlamentaria es aún mayor. Porque, lógicamente, fruto de esas elecciones, los españoles decidieron que el partido más votado fuera el PP. Y de hecho, en el Senado tenemos mayoría absoluta. Esto nos permite, por ejemplo, que la ley Antiokupación fuera aprobada por mayoría absoluta con la abstención de unos grupos políticos en el Senado y que, por tanto, ahora la tramitación siga en el Congreso. Con ese resultado, esta ley podría salir adelante en el Congreso y, por tanto, poder decir que la primera ley Feijóo sale adelante en el Senado, nace en el Senado y se aprueba en el Congreso.

ESD. ¿Cree que se llegará a aprobar en el Congreso?

AG. Yo espero que eso sea así porque es lo que realmente nos están demandando los españoles. La okupación ha crecido en los últimos años con Sánchez un 37% y esta ley lo que quiere es desalojar a los okupas en 24 horas y por tanto, entiendo que el Congreso se hará responsable. La señora Armengol tramitará esta Ley para obtener esa mayoría.