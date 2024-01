Malestar en el CNI por las afirmaciones de Bolaños: "Sienta un mal precedente"

Fuentes próximas al CNI manifiestan que el Gobierno de Pedro Sánchez era conocedor de la vigilancia, legal y autorizada, del móvil de Pere Aragonès. "Este es un problema político", señalan.

Sea lo que sea para seguir morando La Moncloa. Esa es la síntesis que se puede extraer de la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez desde su investidura: de "la amnistía es inconstitucional" se pasó a "la defendemos sin complejos" -en palabras de la nueva portavoz del PSOE- y de "amnistiar los casos de terrorismo es una línea roja" a se excluirá de la amnistía -tan solo- "el terrorismo que suponga una violación grave de los derechos humanos". No contentos desde el Ejecutivo con extender la medida de gracia a terroristas, incluso con una sentencia condenatoria, que este viernes Bolaños no ha dudado en cargarle las culpas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para salvaguardar las relaciones con ERC, su otro socio independentista catalán.

"El Gobierno, en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado, porque eran operaciones que venían de antes", aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al conocerse que el CNI vigiló mediante el software Pegasus el teléfono móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El malestar en La Casa -como se conoce al CNI-, al sentirse como chivos expiatorios de un "problema político", asegura a ESdiario una fuente muy cercana al servicio de inteligencia español, se ha vuelto a palpar. El ser utilizados por el Ejecutivo para cargar con las culpas no es, sin embargo, una sensación nueva para los espías españoles: "La ministra [de Defensa, Margarita Robles] sacrificó a la directora Paz Esteban para que el problema no le salpicara a ella", considera la misma fuente consultada. Se refiere a la destitución de la que fue directora del CNI entre 2020 y 2022 en el marco del caso Pegasus, cuando se detectó robo de información de los móviles de Pedro Sánchez y de varios ministros.

El Gobierno debía estar al tanto de la investigación del CNI a Pere Aragonès

"El CNI tiene tres controles: un control económico, a través del Tribunal de Cuentas; un control político, a través de la Comisión de Secretos Oficiales; y un control Judicial, a través de un magistrado del Tribunal Supremo [el magistrado de enlace], que debe autorizar las operaciones que conculquen los derechos fundamentales recogidos en la Constitución", explica la fuente muy próxima al CNI consultada por este periódico. No cabe duda. Todas las operaciones que el servicio de inteligencia español lleva a cabo están controladas y, por supuesto, ninguna actuación queda al margen de la Ley. Nada discurre en la clandestinidad.

Es por ello que ante la huida hacia adelante del ministro Félix Bolaños, cargando este viernes las culpas sobre el CNI, la fuente consultada se pregunta "¿dónde queda entonces la cadena de autoridad?", esto es, "aunque la investigación del móvil de Aragonès viniera de la época anterior, si prosigue en la tuya, el responsable eres tú [se refiere al Gobierno de Pedro Sánchez]", subraya el muy próximo a La Casa preguntado. Añade, además, que "si durante la investigación a un individuo se encuentran pruebas y se quiere prorrogar tal investigación que conculca derechos fundamentales se ha de volver a pedir autorización al magistrado", remarca.

En cuanto a si está justificada la investigación del presidente de la Generalitat, la fuente consultada por ESdiario no tiene dudas: "El presidente de la Generalitat es totalmente investigable como cualquier otro ciudadano". Y, recuerda, que, en todo caso, el que debe permitir la intervención del móvil de Pere Aragonès, o de cualquier otro ciudadano, es el magistrado de enlace con el CNI: si considera que hay indicios suficientes dará la autorización, por lo que si se autorizó el espionaje con Pegasus del móvil del presidente de la Generalitat es que había tales indicios. Ni más ni menos.

Hondo malestar en el CNI

"El CNI es un organismo de asesoramiento, consultivo, con el que cuenta el Gobierno, es decir, el CNI informa, no es ejecutivo", asevera la fuente cercana al CNI consultada, porque "esto es algo que no todo el mundo sabe", sostiene, al tiempo que critica la absoluta opacidad del servicio de inteligencia: "Se empeñan en no explicar", algo que nuestra fuente conoce bien.

En este sentido, en La Casa observan con pavor "cómo se les está atacando sin ningún sentido cuando han hecho, precisamente, lo que tenían que hacer", acentúa la misma fuente al tiempo que pregunta "¿tú cómo te sentirías si te atacan tras haber hecho lo correcto? Pues igual", remacha.

No solo eso. No duda el muy próximo al servicio de inteligencia consultado que "el ataque al CNI causa un muy mal precedente: si se hace esto con las órdenes que se dan, llegará un momento en el que se puedan llegar a cuestionar el cumplimiento de tales órdenes. Es un precedente grave el que se asienta", sentencia.