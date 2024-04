Pam se une a Irene Montero: condenada por llamar maltratador sin pruebas

Tendrá que abonar 10.500 euros a Rafael Marcos, ex marido de la presidenta de Infancia Libre, al que también relacionó con supuestas agresiones sexuales a su hijo. Además lo hizo en RTVE.

Malas noticias para la que fuera secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género con Irene Montero, Ángela Rodríguez ‘Pam’. Tal y como informa el diario El Mundo, la mano derecha de la también exministra de Igualdad ha sido condenada por llamar maltratador a Rafael Marcos - exmarido de la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla- y por también insinuar que había agredido sexualmente a su hijo. Todo ello sin pruebas y sin condena por parte de la Justicia. Lo hizo además en la televisión pública, concretamente en el programa La Noche en 24h de RTVE presentado por Xabier Fortes.

Pam tendrá que pagar 10.500 euros de indemnización por un delito contra el honor, además de retractarse públicamente por esas contundentes acusaciones. Hay que recordar que María Sevilla fue condenada en 2017 por sustracción de menores al tener a su hijo sin escolarizar y sin dejar relacionarse con nadie, aludiendo al supuesto maltrato por parte de su exmarido Rafael Marcos. La justicia determinó que el menor estaba prácticamente “secuestrado” por su madre y acabó absolviendo al padre por falta de pruebas en todas sus acusaciones. Finalmente María Sevilla fue indultada por el Gobierno de Sánchez gracias al ministerio de Igualdad de Montero, que señalaba que el Estado "tiene una deuda" con "las madres protectoras".

Irene Montero y Ángela Rodríguez 'Pam' durante una manifestación de Unidas Podemos.

Rafael Marcos denunció todas estas acusaciones por parte tanto de Pam como de la propia Irene Montero, que hace un año fue condenada al igual que su compañera lo ha sido ahora. En su caso, 18.000 euros establecidos en una sentencia del Tribunal Supremo.

En cumplimiento de la sentencia del TS, Sala de lo Civil, nº 910/2023, de 08/06/2023, publico su encabezamiento y fallo, y elimino este tweet publicado el 25 de mayo de 2022: https://t.co/deK4doh7rB pic.twitter.com/6Qb9iAlCvc — Irene Montero (@IreneMontero) November 10, 2023

Ahora ha sido el juzgado de Instrucción número 3 de Estepona, en Málaga, el que ha emitido esta sanción para Pam, que no solo le llamó maltratador sin pruebas, sino que insinuó que -tal y como defendía la madre- Rafael Marcos agredía sexualmente al niño. Fuerte acusación que nunca se probó y siempre fue tumbada por la justicia.

Las acusaciones de Pam en RTVE

Fue durante una tertulia en este espacio nocturno del canal 24 horas cuando Pam hizo estas acusaciones, momento que está recogido en la sentencia. “Feminismo es proteger a los niños y niñas de la violencia de sus padres, de la violencia vicaria, es proteger a madres protectoras como María Sevilla”, explicaba la por entonces secretaria de Igualdad. La de Podemos era rebatida por un tertuliano defendiendo que el Gobierno no podía indultar a una mujer que había secuestrado a su hijo para robárselo a su padre.

“Es un maltratador su padre”, afirmaba por entonces Pam, que continuaba con su discurso por el que ahora ha sido condenada: “Los maltratadores no son buenos padres. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener visitas. Debería usted leerse la Ley de Infancia, que no la conoce”. Ahora Ángela Rodríguez podrá recurrir la sentencia. Hay que recordar que la periodista Ana Pardo de Vera fue denunciada por lo mismo y también estuvo obligada a rectificar.