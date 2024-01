El líder de los socialistas vascos sale escaldado de la convención del PSOE

Eneko Andueza relata como vio morir a un compañero a manos de ETA y critica que llamen “filoetarras” al PSOE por pactar con Bildu… Pero le caen por todos lados: “pues no tienes memoria”

Una de las intervenciones más comentadas de la convención del PSOE en La Coruña fue la del secretario general del PSE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, que hizo una defensa del sanchismo criticando que se califique al PSOE de “filoetarra” por sus pactos con Bildu. Sin embargo, aunque el líder de los socialistas vascos consiguiera el aplauso del auditorio, ha recibido un alud de contestaciones recordándole por qué se califica así ahora al PSOE.

Eneko Andueza ha relatado cómo tuvieron que "vivir como le amputaban la pierna a un compañero" -en referencia a Eduardo Madina-, cómo vivió nueve años escoltado por las amenazas de muerte, y que "el día más triste de su vida fue el asesinato de su amigo personal, Isaías Carrasco. Una mañana de campaña en Mondragón, me despido de él con un abrazo... me marché a comer y al rato nos llaman. Han disparado a Isaías".

El secretario general del PSE ha defendido por ello "no bajar la cabeza cuando nos llaman filoterroristas. Nunca, nunca permitáis que nadie hable en esos términos de los socialistas. Nosotros somos un ejemplo de la dignidad, de la defensa de la libertad”.

Sin embargo, las palabras de Eneko Andueza se le han vuelto como un boomerang: “pues no os asociéis con terroristas, no blanqueéis a Otegi, no deis alcaldías a Bildu, no estéis preparando la salida de las cárceles de todos los etarras presos porque lo pide Otegi. Y no os llamarán filoetarras. Así de fácil”.

“La paz la trajeron la acción de los jueces, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Vosotros habéis traído el blanqueamiento del terror”, contestan al líder de los socialistas vascos. “Pues si te acuerdas de todo lo que viviste con ETA y ahora permites los pactos de Sánchez, o eres un desmemoriado o tienes síndrome de Estocolmo”, indica otra persona.

“No eres el único a quien han matado a un amigo ni sois los únicos, ni mucho menos, que lucharon, que dieron incluso su vida, por la paz. En lo que sí habéis sido los primeros es en perder toda esa dignidad y paz que ganamos entre todos por seis votos”, responde otra persona a Eneko Andueza.