Michavila, de GAD3, augura sorpresa en Ferraz... y no precisamente de las buenas

El presidente de GAD3 resta más opciones al PSOE y a Sánchez, del que incluso augura su posible final como secretario general socialista si el PP alcanza un número de escaños.

Entramos oficialmente en la última semana de campaña para el 23J y todos los partidos queman sus naves. Alberto Núñez Feijóo sigue concentrado en lograr una mayoría absoluta en solitario que se antoja difícil pero no imposible. Pedro Sánchez apura su relato de remontada y de no darse por vencido a pesar de que todos los indicadores dicen lo contrario. Y Santiago Abascal y Yolanda Díaz suben el ritmo en su duelo particular por ser la tercera fuerza del país y que. visto lo visto, será clave.

Mientras se abren los colegios para acudir a las urnas, las encuestas es a lo único que nos podemos agarrar para hacernos una idea. Una de las mayores empresas demoscópicas de nuestro país es GAD3 y Narciso Michavila es su presidente. De un tiempo a esta parte podemos decir que se ha convertido en uno de los azotes de Sánchez, ya que sus encuestas suelen estar bastante más cerca de la realidad que el querido y transparente CIS de Tezanos.

Michavila ha estado con Carlos Herrera para analizar como está la situación, según los datos que él maneja, y no augura un buen resultado para el bloque de la izquierda. "Los que han ido siguiendo el tracking que hemos hecho para ABC no se van a llevar tantas sorpresas como se van a llevar en Ferraz, que van a vivir otra noche aciaga según lo que tenemos", ha expresado Michavila al presentador de COPE, al que también ha afirmado que se va a batir récord de participación a mediodía: "A pesar de la fecha, no para de subir".

Narciso Michavila durante su entrevista con Carlos Herrera (Foto: @COPE)

Gran parte de la culpa la tiene el voto por correo. "De hecho, 1 de cada 10 electores han ejercido su derecho de voto por correo. Eso era impensable", anuncia el director de GAD3, que pronostica más sorpresas. Concretamente, en territorios como Cataluña: "Estad muy atentos".

Respecto a la posible mayoría absoluta del PP, Michavila no puede asegurarla (les sitúa en un máximo de 160 escaños) pero sí que se atreve a vaticinar la mayoría absoluta del bloque de la derecha. De hecho, ha ido un paso más allá y ha asegurado que si los 'populares' logran ese resultado o superior de los 160 diputados, Pedro Sánchez no llega a septiembre como secretario general del PSOE.

La duda que tiene Michavila es si la derecha "va a vivir la maldición de la coalición" y se van a "enredar" como está pasando en Murcia o ha pasado en Extremadura. "Esa es la gran esperanza de Sánchez. Que el PP se quede en 140 escaños y que todo se alargue". Respecto a esto último, el director de la empresa demoscópica también afirma que es la estrategia actual de Sánchez: sacar el mejor resultado posible para salvar su puesto dentro del partido.

El PP golea al resto en el voto por correo

Sobre los votos por Correo, Michavila confía en que van a llegar todos los votos por correo. "Ahora mismo ha votado tanta gente y hemos hecho tantas entrevistas que podemos decir que la derecha le está sacando 12 puntos a sus rivales en el voto por correo", ha explicado el máximo representante de GAD3. Eso sí, augura que muchos españoles dejaran para el final del domingo el ir a votar, lo que puede suponer un error. Y es que habrá muchos que se vayan de fin de semana y confíen en votar a última hora, pero los grandes atascos de entrada a las grandes ciudades puede provocar que se queden muchos de ellos sin ejercer sus derecho.

