Feijóo contra Sánchez: así llegan en las encuestas a su esperado cara a cara

Este lunes el socialista parece que solo tiene cosas que ganar ante la ventaja aparente que le saca el popular en los sondeos. Eso sí, todo apunta a que Vox y Sumar serán clave.

Este lunes se producirá el único cara a cara de la campaña entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en un plató de televisión. Finalmente será en Antena 3, con la moderación de Vicente Vallés y Ana Pastor, cuando ambos candidatos enfrenten argumentos y propuestas de cara a las elecciones del 23J. Es el único entre ambos pero no será el último ya que queda el que compartirán con los candidatos del resto de partidos: Santiago Abascal de Vox y Yolanda Díaz de Sumar.

Precisamente todo apunta a que estas dos piezas del tablero político serán claves, ya que aunque el Partido Popular no está lejos de la mayoría absoluta, a estas alturas parece imposible alcanzarla por sí solos. Así lo reflejan las encuestas a dos semanas de acudir a las urnas. Eso sí, Feijóo se consolida como la propuesta más votada y los sondeos le dan entre los 150 escaños, con un máximo de hace unas semanas de 155. En cuanto al PSOE, Sánchez se estabiliza en torno a los 102-103 posibles escaños.

Por ejemplo, la publicada por La Razón y llevada a cabo por NC Report, en la que el PP obtendría entre 147 y 149 diputados, el PSOE 103-105, Vox se situaría entre los 32-34 y Sumar muy parejo a los de Abascal con 29-31. Con todo y con ello, la derecha superaría la mayoría absoluta, pero está claro que todo está en el aire.

Encuesta NC Report para La Razón (10-07-20203)

PP: 147/149 - 35,7%

PSOE: 103/105 - 27,4%

Vox: 32/34 - 12,6%

Sumar: 29/31 - 12,4%

Feijóo sigue fuerte pero queda mucho camino por recorrer

Lo que no parece en el aire es que Feijóo será el más votado y es que la unión PSOE y Sumar, según las previsiones, no superaría a la opción popular. Aún así desde Génova no quieren confiarse. Queda mucho partido por delante y Sánchez viene desde atrás. Por ello, muchos analistas coinciden en que en el cara a cara de este lunes en Antena 3, el líder socialista tiene más que ganar que el popular. El objetivo sin duda de este tipo de debates es captar el voto de los indecisos. Además, según indican las estadísticas, muchos deciden su voto en los días previos a las elecciones o precisamente a raíz de debates como este.

En cuanto a la encuesta diaria que GAD3 está realizando para ABC, los números marcan una estabilización de la situación a la espera de momentos clave como el "enfrentamiento" de las próximas horas. En este caso, los socialistas obtendrían un mejor resultado obteniendo 114 diputados, mientras que los populares superarían los 150. En el duelo de fuerzas “secundarias” pero posiblemente decisivas, Abascal superaría a Díaz en cuatro escaños: 30 a 26.

En el caso de la de El País, realizada por 40db, es la que más opciones da a la izquierda y a su vez la que más votos da a Vox en detrimento del PP. En su caso, baja a los de Feijóo hasta unos posibles 127 escaños mientras que eleva a los de Abascal hasta los 42. Elevan a Sánchez hasta los 113 posibles diputados y a Sumar a los 37. De esta manera, según esta encuesta, el bloque de la derecha no alcanzaría la mayoría absoluta (169) y el de la izquierda estaría más cerca que en el resto de sondeos (150).

#España 🇪🇸 - 40db (El País 10JL): la distancia entre Sánchez 🌹 y Feijoo 💧, en menos de 2p.



Descenso del PP 💧 en favor de Vox 🥦, aunque según la #encuesta del País, juntos se quedan sin absoluta en 169 escaños.



↘️https://t.co/B93UWoixlv pic.twitter.com/N0Eus0VOD1 — EM-electomania.es (@electo_mania) July 9, 2023

Por lo tanto, la tónica se repite en prácticamente todas las encuestas. Menos en el CIS de Tezanos, con sus enormes horquillas que incluso dan opciones de mayoría absoluta a la coalición PSOE y Sumar cuando en el resto de sondeos esa es una opción prácticamente imposible. Esa tónica marca que el PP sería el más votado con diferencia y con Vox se acercarían a la mayoría absoluta; mientras que la izquierda rema contracorriente para cerrar esa distancia lo máximo posible.