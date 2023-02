En este caso sí: el Gobierno apela a la presunción de inocencia del 'Tito Berni'

El exdiputado Juan Bernardo Fuentes ha quedado en libertad con cargos y María Jesús Montero, al contrario que cuando es gente que no es de su partido, apela a la presunción de inocencia.

Nuevamente se le ven las costuras al Gobierno y en este caso a la parte socialista del mismo a raíz del caso de corrupción en Canarias que ha acabado con el diputado de su partido, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, perdiendo el escaño y siendo detenido por la Policía. Después de conocer los detalles de como el 'Tito Berni' conseguía llevar a cabo sus negocios delictivos y hacía pasar sus encuentros con empresarios a los que prometía "obtener privilegios" por reuniones serias, el PSOE apela a la presunción de inocencia del ya exdiputado canario.

Así lo ha expresado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso, algo que desde luego no hacen cuando no son gente de su partido los implicados. No sólo eso, sino que no dudan en atacar con ese argumento una y otra vez a la oposición. Ahora, sin embargo, pide que se respete la presunción de inocencia del exdiputado socialista.

Después ha añadido que "si se demuestra que alguien ha cometido un delito, que lo pague". Eso sí, en la formación que encabeza Pedro Sánchez admiten que costó hacer entender al diputado que debía renunciar al acta.

En libertad con cargos

Casi una semana después de anunciarse su renuncia al escaño y la apertura del expediente interno, la Policía detuvo a Fuentes Curbelo en el marco del registro de su domicilio, en la isla de Fuerteventura. Ahora, la juez del caso Mediador le ha dejado en libertad con cargos, al considerar que no aprecia riesgo de fuga ni considera que exista peligro de que destruya pruebas.

De esta manera, al que llaman 'Tito Berni' se libra por el momento de la prisión pero lo hace con los cargos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado. El exdiputado socialista fue director general de Ganadería al comienzo del mandato del actual Gobierno canario, pero luego fue relevado en el cargo por su sobrino Taishet Fuentes, candidato del PSOE a la Alcaldía de Antigua (Fuerteventura) y que también se encuentra presuntamente implicado en este caso.

Por el momento, 13 personas han sido detenidas por esta trama de presunta extorsión a empresarios del ámbito ganadero y alimentario a cambio de recibir tratos de favor en las inspecciones o en los trámites para las ayudas europeas.

De todos ellos hasta el momento solo ha ingresado en prisión uno: el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, que ingresó hace una semana en prisión provisional comunicada e incondicional.