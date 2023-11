Sánchez no explica la amnistía: sus cinco contradicciones y las dos incógnitas

En una fugaz rueda de prensa y sin corrillo, el ministro de la Presidencia de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, fue incapaz de responder a las cuestiones planteadas por los periodistas.

Agradeciendo la "paciencia" de los periodistas tras unas últimas semanas sobrellevando a un PSOE totalmente hermético -"discreto", describen ellos- mientras negociaba con Junts y ERC, comenzó la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados Félix Bolaños. El ministro de Pedro Sánchez aseguró que sería del todo "transparente" a la hora de explicar la ley de amnistía que el Grupo Parlamentario Socialista acababa de registrar en la Cámara Baja. Le duraron poco, sin embargo, sus ansias de dar explicaciones.

En una fugaz rueda de prensa, de poco más de 22 minutos, y sin corrillo posterior -donde los periodistas hablan de forma informal con los políticos-, Félix Bolaños despachó todo lo relacionado con la amnistía. Así, tal y como puede confirmar ESdiario, que estuvo ahí presente, las quejas de los periodistas eran del todo fundadas: "Para qué convocan una rueda de prensa si no dicen nada", señalaba molesta una redactora, "es que se fue pitando", aseguraba otro periodista.

Ciertamente el ministro de la Presidencia, que compareció en la sala de prensa del Congreso como "miembro del Grupo Parlamentario Socialista y como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal", en sus propias palabras, sembró más dudas, en un mar de contradicciones, de las que tenía por objetivo aclarar.

La inconstitucionalidad del 2021 se convierte en constitucional en 2023

Aunque este lunes 13 de noviembre el PSOE registró la ley de amnistía en el Congreso, no es la primera vez que llega a la Cámara Baja. Y es que el 15 de marzo de 2021 entró en el registro de la Cámara una proposición firmada por ERC, Junts, la Cup y el PDeCAT en la que reclamaban amnistiar a todos los encausados por el procés. Por aquel entonces, y hasta los comicios del 23J, tal propuesta era tachada de "inconstitucional" por el PSOE, ahora todo parecer haber cambiado y, por arte de magia, se volvió del todo constitucional.

Bolaños a tal pregunta contestó que "estamos convencidos de la plena constitucionalidad de la norma" y que "así se reconocerá". "Lo que les pido es que solo comparen la exposición de motivos de aquella Ley del 2021 y la exposición de la Ley que hoy hemos presentado", añadió el ministro convertido en portavoz del PSOE en el Congreso.

Lo que obvió Bolaños, empero, es que la exposición de motivos -o preámbulo- de una ley no tiene ningún valor normativo, esto es, no hace variar los efectos jurídicos de una Ley en comparación con otra. Sencillamente la exposición de motivos de una norma carece de valor jurídico vinculante.

Los independentistas no han cedido en nada

Amnistía, condonación de parte de la deuda de Cataluña con el FLA, traspaso de Rodalies, abierta la posibilidad de negociar un referéndum de autodeterminación... múltiples han sido las concesiones del PSOE a los independentistas pero ninguna, salvo los votos para sacar adelante la investidura de Sánchez, las contrapartidas o cesiones de Junts y ERC. Es decir, el PSOE ha otorgado todo lo que los independentistas pedían.

El ministro de Pedro Sánchez, ante tal paradoja, tan solo consiguió responder que esta Ley "transciende cualquier lenguaje de contrapartida de qué cede uno o qué aporta el otro". Y remató: "Con el tiempo nos daremos cuenta de que esta Ley es imprescindible para que en España tengamos una convivencia política normalizada".

El PSOE obvia todas las concentraciones contra la amnistía

Muy relacionada con la anterior contradicción, surge otra. El PSOE sostiene como principal argumento para defender la amnistía que permitirá devolver la "convivencia política" a España. Conseguirá, por tanto, desinflamar el conflicto independentista catalán.

Lo que el PSOE, encarnado este lunes en Félix Bolaños. no ha querido, tan siquiera, verbalizar el masivo clamor de indignación ciudadana que se está viviendo en toda España. Este pasado domingo se vivió la mayor movilización de la sociedad española que se recuerda en democracia desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Más de dos millones de personas salieron a pronunciarse públicamente en contra de la amnistía entre las 52 capitales de España. Así, los de Pedro Sánchez obvian que con el objetivo de pinchar la burbuja del independentismo catalán está inflando un mayor -y evidente- problema en el resto de España.

La amnistía borra los delitos de terrorismo

Si profundizamos en la ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso no se tarda en encontrar otra imponente contradicción que Félix Bolaños no ha ni intentado descifrar.

Y es que en la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya, se lee que quedarán borrados los "actos tipificados como delitos de terrorismo" pero, incide la norma, "siempre y cuando no haya recaído en sentencia firme". Sin embargo, no hay ningún caso en la actualidad con ese supuesto: no hay ninguna sentencia firme por terrorismo. Así que todos serán amnistiados. Es absurda esa aclaración que no se da en ningún caso.

Ante esto, silencio absoluto en el PSOE. ¿Quieren amnistiar realmente o no a los supuestos terroristas? No se sabe.

Se amnistía la malversación pero no se aclara el caso de Laura Borrás

Tal y como se lee en la norma que el PSOE, y solo el PSOE, registró en el Congreso, quedarán amnistiados los actos de malversación: "Los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar el procés entre enero de 2012 y noviembre de este mismo año", se explicita en la ley de amnistía.

Ante esto, Félix Bolaños fue preguntado en la rueda de prensa por si tal perdón del delito incluía a Laura Borrás, condenada a 4 años y medio de cárcel, a 13 años de inhabilitación y al pago de una multa de 36.000 euros por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa.

Lejos de responder de forma tajante, el ministro de la Presidencia sembró más contradicción de la que ya había. "Me pregunta por personas particulares [evitó pronunciar el nombre de Laura Borrás] y tengo que decir que es una norma que van a aplicar los jueces y tribunales de nuestro país, hemos hecho una norma para que todos los actos que tengan conexión con el proceso soberanista sean amnistiados", zanjó el ministro.

Las dos incógnitas: solo firma el PSOE y Patxi López no aparece

Más allá de las contradicciones sin explicación, hay otras dos incógnitas que sobrevuelan el registro de la ley de amnistía. La primera se ve a simple vista: la proposición de ley está, tan solo, firmada por el Grupo Parlamentario Socialista. Concretamente se ve la firma de Patxi López.