Margallo desvela la estrategia 'oculta' de Junts y ERC: "Y Sánchez lo sabe"

El eurodiputado del PP y exministro García-Margallo presenta en ESdiario su nuevo libro 'España, terra incognita'. Además, valora la Ley de Amnistía y el regreso de Carles Puigdemont.

España, terra incognita, así se titula el nuevo libro del exministro popular José Manuel García-Margallo y Fernando Eguidazu. El también eurodiputado del PP se ha pasado por ESdiario para presentar una obra que es imprescindible para entender el actual presente de nuestro país.

"La tragedia de nuestros días es que a estos desafíos, encarnados por el independentismo y por el populismo de extrema izquierda, vino a sumarse un nuevo actor, el Partido Socialista de nuevo cuño, al que hoy con más propiedad algunos llaman sanchismo: unos buscan la secesión de Cataluña y el País Vasco; otros ansían la superación del actual modelo constitucional y su sustitución por otro de corte populista; y los últimos ambicionan, simplemente, mantenerse en el poder, y para ello se apoyan en los anteriores a costa de ceder a sus exigencias", sintetizan los autores.

"Yo creo que en la historia democrática de España, después de terminada la dictadura, gracias a la transición, se establecen unas normas y unas pautas de conducta que dan estabilidad y seguridad. Sabíamos dónde teníamos que movernos y cuáles eran los límites que no se podían traspasar. Era lo que Cánovas llamaba las verdades madre. Los dos grandes partidos del sistema aceptaban los principios fundamentales de la Constitución, la unidad de España, la integridad territorial, la separación de poderes, la economía de mercado, el europeísmo y nuestra inserción en la sociedad occidental en el Pacto de Tinell", explica García-Margallo en ESdiario.

El sanchismo

Sin embargo, añade, ahora "el problema es que el sanchismo ya ha consagrado el muro como principio y el relativismo como dogma. La gran aportación de Sánchez a la Ciencia Política es que ha descubierto que para hacer un gobierno no hace falta ganar las elecciones, basta tener una mayoría que te sostenga. Y cuando no tienes líneas rojas ni principios, el hacer esa mayoría es relativamente sencillo. Pero cuando tú aceptas traspasar todas las líneas rojas, lo que has acabado es con las reglas del juego. Es decir, no es que le des una patada al rival, es que simplemente has dicho que no vas a respetar el reglamento. Y eso es en lo que estamos", asegura García-Margallo.

Sobre la Ley de Amnistía, explica el eurodiputado del PP que "no es más que un paso más en este proceso de demolición de las instituciones porque esa operación (...) de transformar España en esa confederación asimétrica y nebulosa, una especie de conjunción de Estados asociados, no es posible dentro de la Constitución. Saben, por otra parte, que no tienen los números para modificar la Constitución y lo que están haciendo es debilitar las instituciones desde dentro, como la carcoma, para que en un momento determinado todo sea posible", explica en este periódico.

La estrategia de Junts y ERC

Los independentistas "tienen un plan que es la secesión de dos territorios: de Euskadi y Cataluña. Lo que no se está contando es que yo creo que han cambiado de estrategia tanto en Cataluña como en el País Vasco", incide García-Margallo.

"No se trata ya, porque estamos en la Unión Europea y la salida de España sería la salida de la Unión Europea, y por tanto la pérdida de conexión con el Banco Central, de sacar a Cataluña y Euskadi de España. Se trata de sacar a España de Euskadi y Cataluña", explica el popular.

"Primero, buscan el reconocimiento jurídico de las naciones vasca y catalana. Segundo, la legitimación de las instituciones, no por la Constitución, sino por los llamados derechos históricos. Por eso Puigdemont habla de 1714. En tercer lugar, el monopolio de las leyes autonómicas que no dejarían ningún margen a la legislación estatal. En tercer lugar, la relación bilateral entre las administraciones. No se trata ya de un Estado complejo que tiene unas leyes nacionales, unas leyes autonómicas y locales, sino administraciones que hablan de igual a igual como en una negociación internacional. En cuarto lugar, ya lo han señalado, buscan un Consejo del Poder Judicial para nombrar sus propios jueces y que la Justicia terminen en los Tribunales Superiores de Justicia. Salvo la unificación de doctrina en el Supremo. Más luego el tema de una Hacienda propia con cupo", subraya el exministro.

"En definitiva, un cupo político con todo derecho más un cupo económico, es decir, convertir a Euskadi y Cataluña en especie de Estados libres asociados en que lo único que quede allí de España sea Zara y porque el nombre no les molesta", concluye en ESdiario Margallo.