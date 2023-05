Page intenta calmar las aguas tras dejar en evidencia a Sánchez ante Feijóo

El presidente castellano manchego intenta solucionar su error al confesar que Pedro Sánchez no le felicitó y Feijóo sí excusando a su jefe y "echándose" flores a sí mismo.

“¿Le ha llamado Pedro Sánchez para felicitarle? No… no sé si me llamaría y yo no lo pude coger, pero estuve repasando mensajes y no lo vi. ¿Y Feijóo? Sí, me puso un mensaje”. Esta fue la conversación entre Carlos Alsina y Emiliano García-Page en Ondacero. Unas palabras que volvieron a poner en el foco al barón socialista, que al contestar con sinceridad dejó en evidencia a su jefe ante su principal rival político.

Las declaraciones este martes por la mañana de Page al periodista corrieron como la pólvora por los diferentes medios y horas después el presidente de Castilla La-Mancha intentaba salir del embrollo y corregir su metedura de pata. Lo hacía en otra entrevista, esta vez en Cuatro, donde confirmó que tras lo sucedido Sánchez ya le había felicitado y se habían emplazado para las urnas el próximo 23 de julio.

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, y el secretario general del partido, Pedro Sánchez, en Puertollano.

Ha intentado calmar las aguas excusando al líder socialista…y echándose flores a sí mismo por sus resultados en tierras castellano manchegas. “Hay que entenderlo todo en su contexto. El presidente no estaba solo gestionando un resultado hostil o muy adverso sino que seguramente ha tenido bastante más lógica que llamase primero a la gente que no había conseguido el objetivo o perdido el puesto”.

Entonces se ha puesto a él como ejemplo, afirmando que cuando suceden este tipo de situaciones, con vencedores y vencidos, sus primeros mensajes van a los segundos por su situación anímica. García-Page no estuvo en este grupo, en el que hay que meter a la mayoría de socialistas que peleaban por el liderazgo en sus Comunidades, por un puñado de votos. El bloque de la derecha se quedó a un escaño de arrebatar otro de los feudos socialistas de nuestro país.

Además, el máximo dirigente castellano manchego ha valorado positivamente la decisión de Sánchez de convocar elecciones en una fecha tan cercana, ya que considera que el ambiente está muy encendido a nivel nacional y más allá del 23 de julio sería peor elección todavía.