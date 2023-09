Felipe González se harta: atiza a Sánchez con Alsina por ceder ante Puigdemont

El expresidente se muestra molesto con las decisiones del actual líder del PSOE y carga contra él por plantearse la amnistía y la autodeterminación: "No caben en la Constitución".

Felipe González, como muchos españoles, se teme lo peor. El expresidente del Gobierno ve como el proyecto de la denominada “mayoría progresista” se aleja cada vez más de lo que considera correcto y carga duramente contra Pedro Sánchez por lo que se viene: amnistía y autodeterminación para los independentistas catalanes. Unas declaraciones que el socialista ha hecho a Carlos Alsina en Onda Cero antes de la noticia del día: el anuncio de las condiciones de Puigdemont a Pedro Sánchez para empezar a negociar su apoyo para la investidura.

El antiguo mandatario socialista considera que esas negociaciones para la investidura no pueden salirse del marco constitucional. Sin embargo, Sánchez ha dejado claro por activa y por pasiva, con sus actos y forma de actuar, que no le importa atentar contra la Constitución con tal de ganarse el apoyo necesario. Felipe González, al contrario que Sánchez, lo tiene claro: la amnistía y la autodeterminación no caben en la Constitución.

Felipe González sobre la amnistía: pic.twitter.com/8x4CPV40Et — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) September 5, 2023

La Constitución no es un chicle. En ella no cabe la amnistía ni la autodeterminación

Para el veterano político, ceder a estas exigencias de Puigdemont concediendo una amnistía a los condenados por el 1 de octubre no solo borra el delito sino que atenta contra el ordenamiento jurídico. Además, supondría un verdadero peligro ya que podrían interpretar esta amnistía como una vía libre para volver a repetir lo que ya intentaron por entonces.

Sobre la visita de Yolanda Díaz precisamente para reunirse con Puigdemont, Felipe González comparte la opinión que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, daba unas horas antes en otra radio (en su caso, en COPE a Carlos Herrera). Ambos consideran que si el viaje fue orquestado a espaldas del presidente del Gobierno en funciones, lo que debe de pasar es que la vicepresidenta sea cesada. Sin embargo, eso no pasará, sobre todo porque es difícil de creer que Moncloa no supiese nada de una cita tan importante.

Descontento con Sánchez y el PSOE

Felipe González ha confesado que sí, votó al PSOE en las elecciones del pasado 23 de julio, pero que ha sido la vez que más le ha costado. Lo explica con una frase que resume bastante bien la situación actual: “Me costó porque estoy preocupado, estamos viviendo un momento delicado, vivimos al día y no tenemos en cuenta los cimientos”. Y es que, tal y como ha expresado el expresidente, aunque no se vean sin ellos el edificio se puede caer, haciendo una analogía con el Estado español.