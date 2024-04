Sánchez recoge cable con Israel mientras Feijóo se lleva la enhorabuena

Son dos formas diferentes de afrontar la misma situación, con la peculiaridad de que se trata de un asunto que tiene a la comunidad internacional seriamente preocupada y donde andarse con medias tintas supone enfrentarse a represalias. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, han manifestado desde sus cuentas en redes sociales su visión del ataque de Irán sobre Israel. Y lo han hecho desde dos visiones distintas: de una extraordinaria tibieza el socialista, no sea que sus socios se le molesten, y con contundencia e inmediatez el popular, lo que le ha generado incluso la felicitación de la embajadora israelí en España.

Todas las democracias occidentales criticaron sin ambages el ataque indiscriminado, con drones y misiles balísticos, de Irán a Israel. Todas menos una: la española. La primera reacción de Pedro Sánchez, a las 00:21 de la madrugada del sábado al domingo, fue de una tibieza infinita. Para el presidente español, la ofensiva militar de Irán sobre Israel eran "acontecimientos". "Seguimos con máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo. Hay que evitar a toda costa una escalada regional. Estamos en contacto permanente con las embajadas en la región, que permanecen activas, para atender a los españoles en la zona".

Pero las críticas, a nivel local e internacional, no se hicieron esperar. Sánchez se había metido de lleno en el fango arrastrando tras de sí a todo un país, España. Así que tuvo que recoger cable, pero aunque sí condenó el ataque militar del régimen de los ayatolas, su tibieza siguió siendo demoledora. Lo hizo, además, en español y en inglés (reproducimos el posteo en este último idioma, pero transcribimos el formulado en castellano), porque las críticas internacionales comenzaban a ser demoledoras.

After a long and distressing night in which the scale of the attack perpetrated by Iran has been confirmed, the government of Spain condemns it, as it has condemned and will always condemn all forms of violence that threaten the safety and well-being of innocent civilians.



