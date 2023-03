Feijóo alerta de “malversación” en el CIS y de pactos para "enterrar" a Podemos

El líder del PP se compromete en su visita en Elche a impulsar un pacto por el agua frente a las ‘guerras’ del PSOE y a reformar el sistema de financiación autonómica

La acusación que desde Podemos se ha lanzado al CIS que dirige José Félix Tezanos de haber manipulado su última encuesta para rebajar la expectativa al partido morado ha sido el invitado sorpresa a la visita que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado en Elche al centro de producción de Pikolinos junto al candidato del PP de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Para Feijóo, las acusaciones de Podemos hacia el CIS es "la gota que colma el vaso" pues supone que una parte del gobierno y de los ministros -la de Podemos- acusa a la otra de “prevaricar y falsear datos”, algo que le parece “sorprendente” viniendo de ministras podemitas como Ione Belarra, y que los propios ministros de Podemos "acreditan que el CIS es un aparato de propaganda y que se puede estar ante supuestos de malversación".

Para el líder del PP, estas acusaciones se enmarcan “dentro de un acuerdo entre el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda del Gobierno, que la nombró Podemos, para enterrar políticamente a Podemos. Eso lo estamos viendo todos los días y yo creo que ya no podemos seguir en este desgobierno".

Financiación autonómica y agua

Aumentar la partida para Alicante en el Presupuesto General del Estado, reformar el sistema de financiación autonómica y un pacto por el agua son las tres promesas que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado además en la Comunidad Valenciana durante su visita a Elche.

Desde el centro de producción de Pikolinos, en el Parque Industrial de Torrellano, Feijóo ha asegurado que si llega a ser presidente solucionará la discriminación contra la Comunidad Valenciana en la financiación autonómica.

“Les aseguro que no vendré a hacer un balance triunfal a la Comunidad Valenciana mientras no solucione la discriminación de la Comunidad Valenciana en la financiación autonómica, y tampoco mientras no se proponga un pacto por el agua con sólidos informes técnicos y basados en el diálogo y el consenso de las comunidades autónomas”, ha dicho el presidente del PP.

Feijóo al centro junto a, junto al presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (derecha), el del PP de Elche, Pablo Ruz (izquierda) y los hermanos Perán, ejecutivos de la empresa.

Feijóo se ha comprometido además a que Alicante no sea la provincia con menor inversión de España, lo que considera una “anomalía” que “tenemos que subsanar”. “Alicante es la quinta provincia por habitante y por PIB de España y es la última en inversiones del presupuesto general del estado durante los dos últimos años”, ha añadido al final de su recorrido por la fábrica de calzado de Pikolinos.