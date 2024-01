El ministro de Cultura agita la hispanofobia… y da su apoyo a Itziar Ituño

Ernest Urtasun, de Sumar, vuelve a insistir en “revisar contenido colonial” de los museos y traslada “todo su apoyo” a la actriz que defendió a los presos de ETA olvidando a las víctimas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cuota de Sumar, ha desgranado en el Congreso sus planes al frente del ministerio donde ha vuelto a insistir en realizar “una revisión de las colecciones de los museos del Estado para superar un marco colonial”, unas afirmaciones, la de “colonialismo”, que ya le han valido varias críticas por agitar el fantasma de la hispanofobia y de la leyenda negra pese a que en España no existe ningún museo colonial.

Sin embargo, a Ernest Urtasun parece que le da igual que no haya museos coloniales en España que sigue en su discurso de querer eliminarlos -no sabemos qué eliminará-. De esta forma, el ministro de Cultura anunciaba que "se trata de establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar este marco colonial" que “se traduce en un proceso de revisión de las colecciones de museos estatales”.

El ministro de Cultura se ha enzarzado por este asunto con el portavoz de Vox, Joaquín Robles, que ha denunciado que Ernest Urtasun "ha interiorizado de un modo evidente parte de esa leyenda negra que compara el Imperio Español con el Congo Belga". "Nos acusan de censura ustedes, que son los campeones de la censura, la izquierda woke, la campeona de la censura. Aquí cada vez que alguien se sale de su ideología, se le considera un apestado. Y si se le ocurre declarar su simpatía por Vox, directamente está perdido, no lo contratan en ninguna parte", ha subrayado.

El PP por su parte ha acusado al ministro Ernest Urtasun de convertir la cultura en un "arma política arrojadiza" y repetir "mantras anacrónicos como cultura colonial que dibuja una España que sólo existe y ha existido en su imaginación". Es más, ha dicho que "sorprende que desconozca la historia de España, su producción cultural y su posición en el mundo”. "está importando debates de otros países porque desconoce la historia de España", han subrayado los populares.

Urtasun anuncia una "revisión" de los Museos Estatales para "superar un marco colonial" https://t.co/TsDvB6thBe pic.twitter.com/8wKz2C6B60 — Europa Press TV (@europapress_tv) January 22, 2024

Urtasun defiende a Itziar Ituño

No ha sido la única polémica del ministro de Cultura. Preguntado por la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, sobre la polémica de la actriz Itziar Ituño y las cancelaciones de colaboraciones de algunas marcas tras apoyar a los presos de ETA, Ernest Urtasun ha señalado que “traslado todo mi apoyo, lo quiero decir como ministro de Cultura”.

“Eran patrocinios privados, es verdad, no eran patrocinios públicos, pero creo que nadie debe ser penalizado por sus ideas y por lo tanto quiero solidarizarme con ella: no es de recibo lo que está lo que está viviendo”, continuaba el ministro de Cultura, obviando que a Itziar Ituño no le han cancelado contratos por sus ideas, sino por connivencia con los etarras, y olvidando por completo a las víctimas de ETA, a las que Ernest Urtasun no ha dedicado ni una palabra.

El portavoz de Cultura del PP, Borja Sémper, por su parte, ha replicado a Ernest Urtasun respecto a sus acusaciones de "censura" recordando los casos en los que se ha producido con dirigentes de izquierdas. "¿La censura también ocurre cuando Podemos y Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao piden censurar a C. Tangana por sus letras? ¿O cuando la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau censuró un cartel del torero Morante de la Puebla?", señalaba el popular.