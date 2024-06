Lacalle desmonta la 'financiación singular' y el "cohete" de Sánchez y Díaz

Daniel Lacalle, doctor en economía y economista jefe en Tressis, analiza la situación económica de España que contrasta con la anunciada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

La "financiación singular", el nuevo concepto maestro investado por del Gobierno y del PSOE para tratar de conseguir, por una parte, la investidura de Salvador Illa en Cataluña y, por la otra, el mantenimiento de Pedro Sánchez en La Moncloa, está generando todo tipo de críticas por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

En este sentido, desde el PP han asegurado este jueves que un cupo para Cataluña supondría "resquebrajar y reventar" el sistema de financiación autonómica, y "acabaría con la actual solidaridad entre las comunidades". Además subrayan que este apoyo "está supeditado a una reforma del sistema de financiación que sería un cupo para Cataluña, que no tendría ningún tipo de sentido, porque no es una comunidad infrafinanciada".

Bajo este contexto y para analizar tanto la "financiación singular" que, sin gran transparencia, están promocionando desde el Gobierno como la situación económica general de España, ESdiario se ha puesto en contacto con el doctor en economía Daniel Lacalle, quien ha desvelado todas las claves.

La financiación singular: una forma de "engañar"

"Es la utilización del lenguaje para engañar, típica del Gobierno, que te dice que transparencia democrática es atacar a los medios de comunicación o que te dice que justicia social es adhesión política. Y bueno, lo de siempre, pero yo creo que lo que muestra es la profunda hipocresía de este Gobierno", así comienza describiendo el economista Daniel Lacalle la "financiación singular" que propone el Ejecutivo.

"Se han pasado durante años diciendo que ellos lo que querían era la armonización fiscal. Y lo que significa esto de financiación singular es un privilegio. Si yo hago una una legislación singular para Hugo, pues es un privilegio para Hugo", justifica el economista a este periódico. Y añade que "ellos nunca han buscado la armonización fiscal. Lo único que han buscado ha sido crujir a impuestos a Madrid porque Navarra, Canarias, País Vasco, Ceuta, Melilla tienen diferentes sistemas fiscales".

Y remarca Lacalle una clave que está pasando desapercibida: "Lo que exige Esquerra Republicana no es un sistema como el del Concierto vasco. El concierto vasco es un sistema de responsabilidad fiscal total en el que efectivamente el País Vasco gestiona sus propios impuestos pero también tiene limitaciones, es decir, no puede acceder a las ayudas o a la ayuda financiera del Estado. Eso no es lo que está pidiendo Esquerra. Lo que está pidiendo Esquerra es controlar el 100% de los impuestos que se gestionan y que se generan en Cataluña pero continuar recibiendo condonaciones de deuda, ayudas, etcétera, su financiación extraordinaria", sentencia el economista.

La economía en España "no va como un cohete"

En cuanto a la situación general del país, el economista Daniel Lacalle explica a este periódico que "fíjate si va como un cohete que hemos pasado de estar entre las economías que tenían menos porcentaje de la población en riesgo de pobreza de las del sur a ser la que más", asevera con honda ironía.

"Otro cohete espectacular es que España ha conseguido ser el país que tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE. Quitando a Ucrania, que está en guerra", prosigue Lacalle. Y es que "la reducción del paro, incluyendo el maquillaje estadístico que ha hecho Yolanda Díaz con el cambio normativo de los contratos de obra y servicios por fijos discontinuos, pues incluido ese maquillaje estadístico, Grecia ya está mejor que nosotros en tasa de paro", sentencia el economista a ESdiario.

"O sea, líderes en tasa de paro, líderes en riesgo de pobreza, líderes en lo que se llama holgura laboral, que es paro oficial, más infra empleo, más lo que se lo que sería personas demandantes de empleo que no están en la cifra de paro oficial", asegura Daniel Lacalle.

Y no solo eso. "Acabamos de ver los resultados del Banco de España que muestra que España, el Gobierno, aumenta la deuda pública un 5% en una economía que crece un dos y pico. Es decir, que por cada euro de PIB que se ha creado desde el año 2019, el gobierno nos ha endeudado en 6 €", concluye el economista.