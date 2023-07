Alsina atiza a Pedro Sánchez por una mentira que reconoce hasta Zapatero

El periodista de Onda Cero recurre a su compañera de emisora Julia Otero para dejar en evidencia al presidente del Gobierno a pocos días de las elecciones generales del próximo día 23.

No todo lo que se dijo en el debate celebrado el pasado lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fue verdad. Hubo mentiras y falsedades que no deberían pasar de largo. Entre las muy numerosas expuestas por el actual presidente del Gobierno hubo una, por ejemplo, que ha sido esta mañana comprobada y denunciada por Carlos Alsina.

El periodista madrileño, en su monólogo en Más de Uno, el programa que conduce cada mañana en Onda Cero, ha recurrido a una compañera de emisora, Julia Otero, para volver a dejar en evidencia a Pedro Sánchez. Y lo ha hecho, curiosamente, apoyándose en palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, la gran "revelación" socialista de la campaña electoral previa a los comicios generales del próximo día 23.

El asunto es que, en un momento de la refriega verbal del pasado lunes en Atresmedia, Sánchez se atrevió a negar algo aceptado por todos. El presidente del Gobierno aseguró, de manera vehemente, que Zapatero "no congeló las pensiones". "Eso es una falacia", le espetó sin ningún rubor a Núñez Feijóo, al que acusó directamente de "decir una mentira a partir de una media verdad".

Y, apoyándose en aquello tan sabio y tan popular de que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, Alsina se ha ido a buscar al protagonista de aquella medida, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En su intervención de ayer en Julia en la Onda, a preguntas de Julia Otero, el político socialista no tuvo más remedio que reconocer el error de Sánchez, aunque de aquella manera.

"Tal como lo dijo, no lo dijo con precisión", aseguró Zapatero, que aclaró que "congelé las pensiones, pero no las no contributivas, o sea que podría haber dicho, y es verdad, que había congelado una parte de las pensiones".

"Y recortó el salario de los funcionarios. Y modificó la Constitución para consagrar la estabilidad presupuestaria que la izquierda bautizó como austericidio. Porque Zapatero, en efecto, gobernó España los tres primeros años de crisis financiera. Sánchez siempre se refiere a aquel tiempo como si siempre hubiera gobernado el PP", denunciaba esta mañana Carlos Alsina en su monólogo.

Alsina critica a Pedro Sánchez en boca de Zapatero

El periodista de Onda Cero recuperaba las palabras de Pedro Sánchez en el debate, en las que acusaba al PP de haber tardado "diez años" en recuperar la economía española después de la crisis de 2008. "Diez años, de 2008 a 2018, pero es que Rajoy en realidad empezó a gobernar en 2012; por lo que políticas neoliberales, empezando por quien hoy es el principal apóstol de Pedro Sánchez. Es que Zapatero también tuvo que gestionar una crisis financiera sin precedentes y con él empezaron los ajustes. Precíselo alguna vez el presidente que tenemos ahora, no vaya a parecer que distorsiona la historia para borrar nuestra memoria reciente", cerró el monólogo Alsina.