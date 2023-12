Ortega Smith no dimite pese a las presiones de todos los partidos madrileños

El portavoz regional de Vox aguanta en su cargo pese a que todas las fuerzas políticas exigen que se marche tras arrojar una botella de agua en el Ayuntamiento a un edil de Más Madrid

Javier Ortega Smith, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, no dimitirá después de que el viernes arrojase una botella a un edil de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, durante el pleno. El líder de Vox se acercó a la posición de su adversario político y con los folios que tenía en la mano empujó una botella, según Ortega vacía, que impactó en Rubiño.

Los hechos provocaron un terremoto en el Ayuntamiento de Madrid. PSOE y Más Madrid amenazaron con abandonar el pleno en un desagradable cruce de acusaciones con Ortega Smith, mientras el PP, por medio del alcalde José Luis Martínez-Almeida y de alguno de sus concejales, condenaba los hechos y exigía la dimisión de Ortega Smith, quien de momento se aferra a su sillón con el apoyo de todo su partido.

Sr. Ortega Smith, una agresión no solo requiere contacto físico, también puede ser intimidatoria, con actitud agresiva, y un Concejal de un Ayuntamiento no puede actuar así. Somos cargos públicos, y como tales debemos tener un comportamiento ejemplar. Lo de hoy ha sido lamentable pic.twitter.com/1MjOwKos9w — José A Mtnez Páramo (@Mtnezparamo) December 22, 2023

Todo sucedió cuando Ortega Smith abandonaba la tribuna tras su última intervención. En ella defendió rechazar la moción de censura en Pamplona para entregar la Alcaldía a Bildu. De regreso a su sillón, se dirigió hacia el escaño de Rubiño, sentado en primera fila junto a Rita Maestre, y, tras intercambiar algunas palabras que no fueron recogidas, con un taco de folios que portaba en su mano derecha empujó la botella de agua contra el edil.

"Cuando quien les habla pasa al lado de los portavoces de Más Madrid, recibe un insulto. Pero cuando se hace en el contexto de un insulto a las víctimas, es inaceptable. Algunos no lo podemos aceptar. Ante eso, como ser humano que soy, no debería haberle tirado la botella, que, por cierto estaba vacía", se justificaba Ortega Smith.

Catarata de peticiones de dimisión

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido Ortega Smith que entregue su acta de concejal. "Es un día muy triste y es una agresión inaceptable", ha expresado el regidor. "Ortega Smith no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños". También la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido la "dimisión inmediata" de Ortega Smith por la "agresión física" a Rubiño. El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, también exigió que Ortega Smith dimita “de inmediato” por su comportamiento. “No vale con que solo algunos demos ejemplo”, ha defendido Lobato.

Toda mi solidaridad y cariño con @EduardoFRub. La violencia no surge de la nada: está alentada por discursos de odio y derogaciones de derechos. No lo vamos a permitir. pic.twitter.com/BbG3hg2DVV — Mónica García (@Monica_Garcia_G) December 22, 2023

Políticos de la esfera nacional, como Yolanda Díaz o Mónica García, también han exigido el adiós del portavoz madrileño de Vox. "No puede seguir en su cargo ni un minuto más", denunció Yolanda Díaz. "El odio y la violencia no tienen cabida en nuestras instituciones", ha agregado la ministra de Trabajo. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha apuntado que la agresión de Ortega Smith "no surge de la nada: está alentada por discursos de odio y derogaciones de derechos", ha escrito en su cuenta de X (antes Twitter).

Ortega sigue enrocado

"Lamento que el alcalde quiera sacar rédito político. La botella se ha caído y no le ha caído ni siquiera a él. Les deseo feliz Navidad y que se recupere de sus profundas lesiones el agredido", señalaba Ortega Smith, que rechazaba similitudes con el Caso Viondi, cuando siendo Secretario de Coordinación del PSOE en la capital propinó tres cachetes al Alcalde, Martínez-Almeida, dimitiendo a las veinticuatro horas de sus cargos.