López Miras cierra el ciclo: feliz reunión con el rey Felipe y manos a la obra

El presidente murciano acaba con esta visita a su majestad la ronda de actos oficiales tras ser elegido y ya mira a lo que importa: trabajar duro por Murcia, tal y como ha prometido.

Fernando López Miras ya puede centrarse en lo que le verdaderamente importa y por lo que se dedica a esto: dirigir a la Región de Murcia para mejorar la vida de los que allí viven. El presidente popular cerraba la rueda de actos oficiales (sesión de investidura, toma de posesión suya y de su Consejo de Gobierno…) con la visita este viernes al rey Felipe VI. Su Majestad ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al máximo dirigente murciano, en un encuentro que se encuadra en la ronda de recibimientos que el monarca está haciendo a los presidentes y presidentas autonómicos tras las elecciones del 28 de mayo.

Elecciones que con todo lo que ha pasado a nivel nacional parecen lejos pero de las que no han pasado ni 4 meses. Unos comicios en los que López Miras salió claramente ganador pero que, como suele ser habitual en el panorama político actual, necesitaba el apoyo de Vox para gobernar. Lo intentó hasta el último momento pero los de Santiago Abascal, encabezados por José Ángel Antelo en Murcia, no dieron su brazo a torcer. El candidato popular prefirió dar dos consejerías de 10 a Vox y no castigar a los murcianos con otras elecciones y con más meses de bloqueo institucional.

Con todo y con ello, López Miras ha valorado la reunión de este viernes con el jefe del Estado como plenamente positiva y ha querido agradecer a Felipe VI su cercanía y también su implicación por el “alto conocimiento” de los problemas y asuntos que atañen a Murcia.

Además de eso, el presidente murciano del Partido Popular le ha querido trasladar todo el cariño, el apoyo y la admiración por la labor y el papel que cumple en nuestra democracia la Casa Real. Parece un halago que en muchos casos se da por hecho, pero hoy en día, tal y como ha quedado demostrado, es importante remarcarlo si se tiene la oportunidad como la ha tenido un López Miras que se ha mostrado completamente satisfecho con el trato recibido en Zarzuela.

Ahora, tal y como ha explicado durante estos días de actos oficiales, tanto él como su equipo de Gobierno ya solo tienen en mente ese trabajo que van a hacer día a día en la Región. El Mar Menor, la educación o la modernización de la región son tres de los pilares básicos sobre los que se sustentarán sus propuestas, además de muchas otras. Y es que quieren que, en un país donde hay algunos partidos que parece no importarles la igualdad de los españoles y que diferencian entre ciudadanos de primera y segunda clase según donde vivan, López Miras tiene claro que dirigirá Murcia para todos los murcianos.