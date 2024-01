Las cesiones de Sánchez a Puigdemont impiden aprobar cuatro importantes medidas

Los de Feijóo lamentan las subidas de hasta un 20% en la calefacción, que los españoles no ahorren 1.200 millones por el IVA de alimentos y otros 1.000 millones en reducción de ministerios.

Las múltiples cesiones de Pedro Sánchez a Puigdemont, con las que logró sacar adelante dos de los tres decretos que este miércoles el Gobierno pretendía aprobar en el Congreso, han impedido que, tal y como reclamaba el PP, se hubieran podido sacar adelante un importante núcleo de medidas en favor de los españoles.

En este sentido, tal y como destacan fuentes del PP consultadas por este periódico, "las propuestas del PP hubieran evitado subidas de hasta el 20% en la calefacción, un ahorro de 1.200 millones por el IVA de alimentos y otros 1.000 millones en reducción de ministerios", aseveran.

Lo que ha sucedido esta semana evidencia la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.



@Mtelladof en @LaHoraTVE: "El acuerdo entre el PSOE y Junts es un disparate".

En cuanto a la rebaja del IVA de carne, pescado y conservas -con una cesta de la compra de una familia de cuatro miembros que supone hoy 90 euros más al mes que en 2021-, con la propuesta del PP de rebajar el IVA al 5% de carne, pescado y conservas, "los españoles se ahorrarían 1.218 millones de euros al año", aseguran fuentes de Génova.

Por su parte, la reclamada por los populares rebaja de la factura de la luz y el gas, destacan desde el PP que duplicar el IVA de la luz y el gas como ha hecho el Gobierno, "en lugar de mantenerlo al 5% como proponía Feijóo", provocará que desde ayer "la factura de una familia media incremente su factura un 10% en el caso de la electricidad y de un 20% en el caso de la calefacción", denuncian.

Además, en cuanto a la rebaja del IRPF para rentas menores de 40.000 euros, otra propuesta de los de Feijóo que no llegará a término por las cesiones de Sánchez a Puigdemont, "si se hubiese hecho caso al PP se hubiera evitado una subida de impuestos en la nómina de los trabajadores como consecuencia del aumento constante e imparable de los precios", inciden desde Génova a este periódico. Y recuerdan las mismas fuentes populares consultadas que "somos el único país de la UE donde ha caído la renta per cápita un 1,1% respecto a 2019 frente a una ganancia media del 3,2% en el resto de los países comunitarios. Los trabajadores han perdido un 5,3% de salario real en 2022 y no se ha recuperado poder adquisitivo en 2023", advierten.

Acabaremos con este saqueo y revertiremos el destrozo.



Acabaremos con este saqueo y revertiremos el destrozo.

Volverá la política útil que reúna consensos, trabaje por el interés general y gobierne para la mayoría de los ciudadanos.

No solo eso. El PP también reclamó al PSOE para otorgarle su apoyo en la votación de los tres decretos, una reducción drástica en más de 20.000 millones de euros de gasto improductivo. "El coste derivado de una administración mastodóntica, con 22 ministerios y cientos de asesores, y miles de millones en gastos superfluos hubiera permitido que esa cifra utilizase para políticas activas de empleo, ayudas a los más necesitados o proyectos de inversión sostenible", aseveran desde Génova.

La ofensiva de Feijóo contra Sánchez

Tal y como avanzamos en ESdiario, Alberto Núñez Feijóo anunció este jueves que el PP va a "defender a España al unísono en una ofensiva política, social y judicial sin descanso", remarca Feijóo.

Denuncia, así, el líder del PP que el presidente del Gobierno "ha dado un portazo a la Conferencia sin explicación, ignora a los legítimos representantes del Estado en las CCAA y se somete a la extorsión de un partido liderado como un prófugo que actúa como presidente de la Generalitat".

Y anunció Feijóo, además, que "el próximo 28 de enero volveremos a la calle en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie" y que pedirá "una solicitud de comparencia del presidente para dar cuenta de los acuerdos con Junts" y que "el equipo jurídico [del PP] evalúe hasta la última coma los Reales Decretos y los acuerdos suscritos para intentar poner coto en los tribunales de cada decisión tomada por Sánchez".