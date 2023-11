El ataque de pánico de Irene Montero y su amenaza a Sánchez al verse en el paro

Las dos ministras y líderes de Podemos no paracen muy preocupadas ni por la amnistía ni por el programa de gobierno que Sánchez ha perfilado en la tribuna. Más bien por lo que hay de lo suyo

Irene Montero parece haberse dado cuenta este miércoles que le quedan horas en la bancada azul del Gobierno. Y que van a ser víctimas del fuego amigo.

Se han quedado calentitos de ministros y tu equipo y tú, fuera. A tu costa.



Vamos, que vayas asumiendo que te han tangao. https://t.co/75MwsActTC — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 15, 2023

La ministra de Igualdad en funciones ha advertido a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de que pretender "echar a Podemos" del Gobierno dificultará "enormemente" que se pueda "pasar de las palabras a los hechos", así como "frenar la ofensiva reaccionaria" desplegada por la derecha y el poder judicial.

En declaraciones a los medios en el Congreso tras la intervención en el Pleno del candidato socialista, la número dos de los morados ha apelado directamente a Sánchez, pues está en "su mano" decidir si Podemos forma parte o no del Ejecutivo dado que sería bueno disponer de una auténtica coalición o si se va a un modelo donde mande solo el PSOE.

"La pregunta de la legislatura y de la investidura es si Podemos va a estar o no en el gobierno. Nosotras hemos sido muy claras. Queremos seguir transformando nuestro país", ha advertido. Durante su comparecencia ha enfatizado que es "necesario" que las palabras del presidente en funciones de cara a su investidura se conviertan, de forma "valiente", en hechos.

"De nada sirve hablar muchas veces de feminismo si tú mismo le has dicho al país, como es el presidente, que el feminismo molesta a tus amigos de 40 y 50 años. De nada sirve hablar de Palestina si no estamos exigiendo e imponiendo sanciones económicas ejemplares a Netanyahu y a todos los responsables de este genocidio si no rompemos ya las relaciones diplomáticas con Israel", ha lanzado para indicar que la experiencia dice que al PSOE "le cuesta muchísimo" cumplir sus compromisos.

"Si me lo permiten, el hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a poderos del gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos, que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar esta ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde el poder político y también desde el poder mediático y el poder judicial", ha añadido.

Iglesias también amenaza

Por su parte, también Pablo Iglesias ha advertido de que Podemos abre un periodo en el que se va a "distinguir" claramente de Sumar, sobre todo si se confirma, como está convencido, la exclusión de los morados del Ejecutivo, y ahonda en el escenario de ruptura de sentido de voto al remarcar que es una "evidente" la plena autonomía de los morados a nivel parlamentario. También ha defendido que el partido debe "hacerse valer" de cara a las próximas elecciones europeas y que la presencia de Podemos en esos comicios es "imprescindible".

"Si efectivamente el Gobierno se configura con ministros de ICV, de Izquierda Unidas y de Sumar pero no de Podemos, pues será a esos diputados a los que les toque la disciplina de gobierno, la disciplina parlamentaria de Gobierno e Ione Belarra (la líder del partido) harán lo que consideren de una manera autónoma", ha trasladado en declaraciones a Rac1.

Iglesias ha advertido que "no es lo mismo estar dentro de un Gobierno que no estar", para resaltar también que una configuración parlamentaria donde Junts y PNV tienen mucho peso va a "condicionar" las decisiones del PSOE.