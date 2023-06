La certeza de los expertos sobre el 23J: Sánchez está atado a "Frankenstein"

Responsables demóscopicos consultados por ESdiario analizan el escenario preelectoral y las consecuencias del cambio de estrategia del inquilino de Moncloa y su gira mediática.

A la hora de enfrentarnos a esta campaña electoral, en pleno mes de julio y con buena parte del país en estado de vacaciones, conviene conocer algunas de las “certezas” que dicen tener buena parte de los directores y altos responsables de las empresas demoscópicas, que miden día a día la temperatura a la opinión pública.

El primer consenso al que llegan todos los consultados por ESdiario es que no hay opción alguna de que Pedro Sánchez gane las elecciones del 23J. Otra cosa distinta sería que lograse revalidar la presidencia del Ejecutivo, pese a una victoria de Alberto Núñez Feijóo, gracias a toda una red de pactos con sus socios a la izquierda y casi desde cualquier escaño del Parlamento a excepción de todos los ocupados por PP y Vox.

En este punto, nos damos de bruces con la segunda certeza: si bien a Núñez Feijóo, de mantenerse la tendencia en las encuestas, le bastaría con pactar con Vox para alcanzar una eventual mayoría absoluta, a Pedro Sánchez no le sería suficiente el apoyo de Sumar, de Yolanda Díaz, con lo que sus alianzas parlamentarias tendrían que incorporar de nuevo a independentistas de ERC, o de Junts, según el día, a Bildu, a nacionalistas del PNV y a otros partidos de ámbito local. En síntesis, Sánchez aspira a renovar algo muy parecido a lo que tiene, en el mejor de los casos.

El presidente del Gobierno rema contracorriente, con una estrategia distinta a la que puso en práctica hace tan solo un mes, cuando irrumpió en la campaña de municipales y autonómicas. Ahora busca su golpe de efecto en televisiones y radios.

Comparece en aquellos espacios que no quiso pisar en casi cinco años y busca la complicidad, la simpatía y solo le falta decir “dejad que los niños se acerquen a mí”, mirando a cámara y sin titubeos.

Esto son hechos y hay debate entre los expertos demoscópicos a la hora de dilucidar los efectos producidos por este nuevo golpe de timón en la campaña, una vez más, diseñada e ideada por el propio Sánchez de principio a fin.

En este punto, las certezas de los demóscopos van por barrios: hay quienes creen que el medio punto que ha avanzado en las encuestas Sánchez es consecuencia directa de esta nueva estrategia de comunicación del presidente; otros, en cambio, atribuyen el avance del candidato socialista a la bronca entre PP y Vox a la hora de buscar sus pactos y, en especial, a la que ha desatado la lideresa extremeña del PP, María Guardiola, con su “no es no” a Vox, que ha provocado una profunda desazón entre un cierto sector del PP y un soberano cabreo en una parte de Vox.

Pero, volviendo a las certezas, la mayoría de los consultados concluyen que, en primer lugar, la estrategia de Sánchez no se dirige a restar votos al PP, incluso aquellos que fueron votos socialistas antaño, sino en movilizar a aquellos votantes que dieron la espalda al PSOE en las últimas elecciones del 28M.

Movilizar a los propios que, pese a no tener una gran imagen del presidente del Gobierno, son susceptibles de volver a darle su voto, a la vista de la bronca PP-Vox, que ha vuelto a sacar a la palestra sus diferencias ideológicas, que son enormes cuando se traza la línea entre el ideario socialista y el de los de Abascal.



En todo caso – y ahí viene la siguiente coincidencia entre expertos- la campaña que Sánchez está poniendo en práctica -asegura uno de los responsables de una empresa demoscópica – “no puede lograr en 25 días acabar con la imagen que el presidente se ha labrado en más de 1000 jornadas al frente del Gobierno”.

De este modo explica que, si bien el PSOE tiene margen para crecer, no parece que pueda ser tanto como necesita Sánchez para poder volver a sumar con sus socios de viaje. También coinciden los expertos consultados en que los debates, a estas alturas, no son tan decisivos como lo pudieron ser antaño y que “quién gana el debate no tiene por qué corresponderse con quién va a ser el ganador en las urnas”.

Sin embargo, no parece que los equipos de campaña de PP y PSOE tengan en cuenta esto último, visto cómo andan enzarzados en la pelea de los debates, que tan poco puede ya mover el voto. Hay quienes apuntan que los debates solo sirven para refuerzo de los convencidos, tanto a favor, como en contra, por lo que, vista la “tendencia antisánchez” que se despacha por tantos rincones del país, no parece buena idea que Sánchez vaya a reforzar al antisanchismo a pocos días de los comicios… salvo un hipotético y estrepitoso fracaso de Núñez Feijóo, algo que parece poco probable hoy por hoy.

Por último, una previsión más que una certeza, porque aquí todos los consultados se tientan la ropa: buena parte del sector que trabaja en los trackings diarios maneja la cifra de 40 escaños o alrededor de la misma, como la ventaja que prevén que el PP saque a los socialistas el 23J.

P.D. El presidente del CIS no se halla entre los consultados.