Montan una encerrona a Feijóo en TVE al anunciar un debate sin el PP

La cadena pública se suma a la estrategia electoral de Ferraz. Y su dirección confirma un debate entre Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal para dejar a Feijóo fuera de juego.

RTVE se lanza al juego sucio tras adelantarse Atresmedia en la organización del esperado cara a cara electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y sin cerrar un acuerdo global con Génova 13, la dirección de la pública que dirige Elena Sánchez -nombrada a dedo por Moncloa- ha anunciado un debate sin la presencia del candidato popular y favorito en las encuestas.

Así, RTVE celebrará el miércoles 19 de julio un debate con el presidente del Gobierno; el candidato de Vox, Santiago Abascal; y la candidata de Sumar, Yolanda Díaz. La corporación ha reiterado tras el anuncio su invitación a participar en el debate a Feijóo.

Este jueves se ha celebrado una reunión con los representantes de PSOE, Vox y Sumar para la organización del debate a cuatro con los candidatos a la Presidencia del Gobierno que propuso RTVE el pasado 31 de mayo. A esa reunión no ha asistido el PP, que estaba invitado, según la versión de la corporación.

Los tres partidos (PSOE, Vox y Sumar) han acordado celebrar el debate de candidatos a la Presidencia el 19 de julio a las 22.00 horas en Prado del Rey. Los partidos volverán a reunirse con los responsables del RTVE el lunes 3 de julio. Uno de los rostros de los informativos de la cadena, Xabier Fortes, ha dado muestras de la estrategia de la empresa:

Miedo a debatir, miedo a perder https://t.co/WRrq6kFXVc — Xabier Fortes (@xabierfortes) June 28, 2023

También se ha celebrado otra reunión con los representantes de PSOE, VOX, Sumar, ERC, PNV y Bildu para la organización del debate con los siete portavoces que tienen grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados.

Este pasado martes, Esteban González Pons remitió un email a la presidenta de la Corporación pública, Elena Sánchez, en el que acusaba al jefe de informativos del ente público de ser "parte de la estrategia de campaña del PSOE" con los debates electorales ante las elecciones generales del 23 de julio, en lo que considera una "burda utilización de la pública por el partido del Gobierno".

El PP difundió este mensaje de correo electrónico a Elena Sánchez después de que el PSOE hubiera denunciado que el PP no iba a acudir a la reunión convocada por RTVE para discutir los detalles de los debates electorales para las elecciones generales del 23 de julio, a la que iban a asistir todas las fuerzas políticas excepto los 'populares', según fuentes socialistas.

En su email, González Pons subrayó que en las campañas electorales precedentes, en todas en las que se han celebrado debates "cara a cara", la negociación de esos debates se ha llevado a cabo entre los partidos políticos.

Por eso, explica que el PP citó este lunes al PSOE a una reunión, pero esa formación "optó por no acudir rompiendo la negociación". "Lo que no podíamos ni imaginar es que la recuperación de esa negociación rota, en representación del PSOE, la iba a protagonizar el jefe de informativos de RTVE. No nos extraña, pero reconozco que no lo esperábamos", recalcaba Pons.

El responsable de Acción Institucional del PP trasladó a Elena Sánchez que, dado que el PP no confía en la "neutralidad" de RTVE, consideraba la "carta conminatoria" de este pasado lunes como "una prueba más de su parcialidad". Este jueves ha llegado la respuesta de la pública anunciando un debate sin consensuar la participación de Feijóo.